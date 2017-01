Hondureños compitieron en la maratón de Miami 2017

Cerca de 40 mil personas participaron ayer en la XV Maratón de Miami en Estados Unidos y al menos 5,000 competidores provenían de otros países, y en gran número de América Latina, según informaron los organizadores.



La Bandera de Honduras ondeó por las calles de la Ciudad del Sol y diferentes grupos de corredores como los catrachos Go Runners, Pedregal Runner, Tuztes, entre otros, viajaron para participar en esta competencia que comprendía los 42, 21 y 5 kilómetros. Mario Valladares, del grupo Tuztes, corrió los 42 con un tiempo de 2 horas con 50 minutos, mejorando su marca del año pasado en la que hizo 2.58. “Una bonita experiencia y al menos había unos 150 hondureños en la competencia, los que viajamos y algunos competidores que residen en la ciudad”, manifestó.



“Esta maratón no es como las otras en las que se requiere hacer un tiempo en específico para participar en ella, simplemente el corredor se inscribe en grupos o individualmente y ya automáticamente uno participa, no es como la de Boston, Chicago, etc. Esta es para practicar y hacer un buen tiempo personal, además la mayoría que vino son novatos en la maratón de Miami”, dijo Sandra Di Palma, otra representante catracha.



La carrera se desarrolló en medio de la lluvia y el estadounidense Christopher Zablocki ocupó el primer puesto con un tiempo de 2:18:15, mientras que el keniano Too llegó en segundo lugar casi un minuto y medio después, en un tiempo de 2:19:42. La decimoquinta edición de esta maratón arrancó las seis de la mañana en las afueras del American Airlines Arena, estadio de equipo de la NBA, Miami Heat.





Otros datos de la maratón de Miami:

-El hondureño Mario Valladares quedó cuarto en su categoría con su tiempo de 02:50:29

-El corredor Christopher Zablocki, de 28 años, de Essex, Connecticut, ganó 4.500 dólares al ganar la maratón 2 horas y 18 minutos y 15 segundos, rompiendo la marca de 23 millas para derrotar al segundo finalista de Kenia Hillary Too y el ex dos veces ganador del maratón de Miami Luis Carlos Rivero González (2:20:01) de Guatemala.



-Marta Ayala, de 33 años, de Etiopía, también ganó 4.500 dólares por el título femenino en (2:40:51).



-El evento, propiedad y producido por Life Time Fitness, atraviesa algunos de los barrios más pintorescos de Miami y Miami Beach.