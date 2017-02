La diva estadounidense, la cantante Lady Gaga, aprovechó la conferencia de prensa previa al Super Bowl LI en la que será la artista invitada del espectáculo del "Medio Tiempo" para recordar que se trataba del evento deportivo más importante del año en el país y debía servir de "unión".



Lady Gaga admitió que en unos momentos cuando la división nacional es más patente que nunca, un espectáculo musical como el del Super Bowl, que este domingo se va a disputar en Houston, debía centrar toda su atención en la "inclusión" y el "espíritu de igualdad" que se necesita más que nunca dentro de la sociedad estadounidense.

"Esta actuación es para todo el mundo. Quiero, más que nada, crear un momento que todo el que lo esté viendo, y deseo que sean muchas personas, no lo olvide nunca", valoró Lady Gaga, que "aseguró" no vestir su tristemente celebre vestido de carne, aunque no quiso dar ningún detalle sobre el contenido del espectáculo, que tendrá una duración de 13 minutos.



El tiempo que los equipos de los Patriots de Nueva Ingfaterra y lo Falcons de Atlanta, que disputarán el partido del Super Bowl LI, en el NRG Stadium, descansen de cara a enfrentar la segunda parte.

Lady Gaga se mostró muy complacida por participar en el show de medio tiempo.





Junto a Lady Gaga el espectáculo del medio tiempo también contará con la participación del legendario cantante Tony Bennett, a quien Lady Gaga definió como un "hombre muy sabio". Lady Gaga y Bennett ya han trabajado juntos y también grabaron en el 2014 el álbum de duetos "Cheek to Cheek".

Además de Lady Gaga, tres miembros del elenco original del laureado musical de Broadway "Hamilton" cantarán "America the Beautiful" durante las festividades previas al partido y el cantante de música country Luke Bryan será el encargado de interpretar el himno nacional.



La ganadora de seis premios Grammy, con éxitos como "Just Dance", "Poker Face", "Alejandro" y "Born This Way", admitió que la invitaron a encabezar el espectáculo del medio tiempo por sus admiradores, a quienes se refiere de manera cariñosa como sus "pequeños monstruos".