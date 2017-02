Bill Belichick, el Alex Ferguson de la NFL y el Super Bowl

Un adicto al trabajo que ha creado una dinastía con un éxito sin precedentes, el entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, es descrito como el Alex Ferguson de la Liga Nacional de Fútbol Americano.



En la llamada era Belichik, los Patriotas estarán buscando su quinto título del Superbowl de fútbol americano el domingo, cuando enfrenten en Houston a los Atlanta Falcons por el título de la NFL.



Ya se trate de su comportamiento a menudo duro y taciturno en las conferencias de prensa, o su búsqueda implacable de la excelencia, las similitudes entre Belichick y el icónico exentrenador de Manchester United son sorprendentes.

VER: LA BELLA INÉS SAINZ ES SORPRENDIDA POR TOM BRADY



En términos de longevidad deportiva dentro de un club, Belichick se asemeja a Ferguson, que pasó 27 años en Old Trafford.



Desde que se unió a los Patriots en 2000, docenas de entrenadores rivales han llegado y salido de otros equipos, víctimas de una profesión brutalmente exigente, donde la duración media en el cargo es de poco más de tres años.

Belichick es una de las "mente maestra" de la NFL.





El hecho de que Belichick, de 64 años, haya sobrevivido tanto tiempo se debe sobre todo a su registro fenomenal: Seis apariciones en el Superbowl y cuatro títulos ganados antes del encuentro del domingo entre los Patriotas y los Atlanta Falcons, además de 14 títulos de división.



LEYENDA VIVA



Phil Simms, el ex quarterback de los New York Giants, que trabajó con Belichick cuando éste era entrenador asistente de Bill Parcells, cree que el entrenador de los Patriots ya puede reclamar ser el mejor entrenador de la historia de la NFL.



Después de pasar 15 temporadas en la liga como asistente, Belichick obtuvo en 1991 su primer nombramiento como entrenador en jefe con los Cleveland Browns. En cinco temporadas, sólo tuvo una de récord positivo y fue despedido.



En el año 2000, fue contratado por los New England Patriots urgidos de renovación, y desde entonces los ha llevado a conquistar los Supertazones de 2002, 2004, 2005 y 2014.



"¿Va a convertirse en el más grande?", se pregunta Simms. "No sé cómo puedes discutirlo", responde.



La filosofía del entrenador Belichick se ha basado en una simple regla: su equipo ofensivo debe tratar de explotar los defectos defensivos de un oponente; y los defensas deben tener por objeto anular el principal arma de una ofensa contraria.

ADEMÁS: GUILLERMO ERAZO LE REGALA MEDALLA DE ORO A HONDURAS

Fue un principio aprendido del padre de Belichick, Steve, un entrenador asistente en la Academia Naval de los Estados Unidos y quien escribió un aclamado libro en 1950 sobre métodos para talentos en el fútbol americano.



Al igual que Ferguson, también Belichick se ha ganado una reputación como un maestro en sacar lo mejor de sus jugadores, aprovechando su estilo y carácter.



"Lo que pasa con Bill es que él no sólo sabe qué tipo de jugadores encajan en su sistema, sino que también puede entrar en la cabeza de la gente", dijo el cazataletnos de los Patriots Lionel Vital en el reciente libro "Belichick y Brady" de Michael Holley.

La fórmula Robert Kraft-Belichick-Brady es una de las más exitosas en la historia de la NFL.







Quizás la mayor similitud con Ferguson, sin embargo, ha sido la habilidad de Belichick para regenerar a los Patriots, manteniéndolos consistentemente competitivos, sin temor a echar a los jugadores populares que se consideran por encima de su equipo.



Tom Brady, el quarterback estrella que ha sido parte integral del éxito de los Patriots en la era Belichick, dice que la consistencia del entrenador en jefe es lo que lo distingue.



"Ya sea que sea abril o a principios de febrero, su actitud es la misma", dijo Brady.



"Él intenta entrenar de la mejor manera para hacer que salgamos al campo y ejecutemos el partido al más alto nivel posible", acotó el famoso mariscal de campo.

TE PUEDE INTERESAR: LADY GAGA PROMETE ESPECTÁCULO QUE UNIRÁ EN EL SUPER BOWL



La única pregunta ahora es cuánto tiempo más Belichick planea permanecer en el deporte.



El dueño de los Patriots, Robert Kraft, dice que Belichick puede permanecer en su lugar para "siempre y cuando quiera".



En público, Belichick no ha dado a entender que su pasión por el trabajo está en disminución.



"No veo esto como trabajo", dijo. "En realidad es mejor que trabajar".



Rcw / js / psl/ol