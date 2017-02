Protestas en contra de Trump antes de jugarse el Super Bowl en Houston

Un grupo de personas protestando por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en las cercanías del NRG Stadium donde se jugará el Super Bowl de la NFL entre Falcons y Patriots.

Las marchas comenzaron al mediodía en el Hermann Park y fue programada para seguir la ruta a dos millas del estadio según publicaciones del diario USA Today y reproducidas por Sport Illustrated.

Alrededor de 500 personas asistieron a la protesta. Los marchantes sostenían carteles donde se leía "Resistencia" y "Deporten a Trump" y coreaban "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump has got to go (Donald Trump se tiene que ir)".

Se reportó que Trump no asistirá al encuentro, sin embargo el vicepresidente del país, Mike Pence, está planeando asistir a Houston al encuentro entre New England Patriots y Atlanta Falcons.