Lady Gaga se luce en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl

La cantante de música pop Lady Gaga, fue la encargada de dar vida al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 51, anotó touchdown incluso antes del inicio del partido al elegir que su estancia en la ciudad de Houston fuera en una casa con precio de venta de 7,495,000 dólares.

Lady Gaga ofreció un tremendo espectáculo en el NRG Stadium.

La cantante norteamericana interpretó sus más famosas canciones como Poker Face, Just Dance, Bad Romance, Telephone, Million Reason, Born this way, entre otras para emocionar a los más 70 mil aficionados en el estadio.

El Super Bowl 51 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Falcons de Atlanta se está jugando en Houston, en el NRG Stadium donde ganan los Falcons 21-3.

La cantante norteamericana cumplió con las expectativas.





Gaga, que no se ha presentado en lugares públicos en Houston, pero que se desplaza a través de la ciudad en un auto Lamborghini negro, con el que arribó a la conferencia de prensa que ofreció.