Aaron Hernández, la estrella de la NFL que se apagó en la cárcel

La ex estrella de la NFL y de los Patrios de New England, Aaron Hernandez, se suicidó en prisión, informó Christopher Fallon, portavoz del Departamento de Prisiones de Massachusetts. Se ahorcó en su celda.



Conoce algunos datos de la exestrella del deporte en su gloria y los sucesos que lo llevaron a estar en prisión:



• Aaron nació el 6 de noviembre de 1989 en Preston, Connecticut, EUA.



• Dennis Hernandez, su padre, trabajaba en una escuela, así como su madre, Terri Valentine.



• El padre de Aaron murió en 2006 debido a una infección de una cirugía de hernia.



DE ESTRELLA DE LA NFL A LA CÁRCEL



• En el 2010, Hernández decide no asistir al último año de escuela y tomar una carrera profesional en el fútbol americano. Ese año fue escogido en la cuarta ronda del sorteo de la NFL por los Patriots de Nueva Inglaterra y fue seleccionado para el Pro Bowl después de su segunda temporada en la NFL.

• El ex futbolista americano tuvo una hija con su prometida Shayanna Jenkins: Avielle Janelle Hernandez, nacida el 6 de noviembre de 2012.



• Firmó un contrato de 5 años con los Patriots por más de 40 millones de dólares en el 2012.

2013

• El 17 de junio, según la Fiscalía, Odin Lloyd fue visto a las 2:30 a.m. con Aaron y sus amigos, Carlos Ortiz y Ernest Wallace, en un auto plateado rentado, un Nissan Altima. Ese día un deportista encontró un cuerpo con heridas de bala en un parque industrial en North Attleboro, Massachusetts.



• La policía allana la casa de Hernandez el 18 de junio, en conexión con el cuerpo hallado en el parque cercano, que luego fue identificado como Odin Lloyd.

• 26 de junio: Hernandez es arrestado y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Lloyd. También se le imputan cargos relacionados por porte de armas. Se declara inocente y se le retiene. Es liberado por los Patriots menos de dos horas después de su arresto.



• 19 de septiembre: Ernest Wallace se declara inocente de ser cómplice tras un homicidio y 8 días después Carlos Ortiz también se declaró inocente tras ser imputado de asesinato por la muerte de Odin Lloyd.



• 27 de noviembre: Alexander Bradley declaró que Hernández le disparó en la cara después de una pelea en un club de striptease en Miami.



• 16 de diciembre: La familia de Lloyd presenta una acción legal contra Aaron.

2014

• 16 de enero: Documentos clasificados de la corte revelan que los fiscales sugieren que Hernandez fue quien disparó en un caso de doble homicidio en Boston que no ha sido resuelto, un caso de 2012.

• 30 de enero: La oficina del fiscal del condado de Bristol dice que Hernandez usó mensajes cifrados en la cárcel para discutir los reportes de que habría asesinado a Lloyd. Los fiscales piden registros de esas llamadas y otras.



• 7 de febrero: El juez niega la petición de los fiscales.



• 25 de febrero: Según el alguacil de Bristol, Hernandez estuvo relacionado en una pelea con otro preso.



• 26 de febrero: Las familias de Daniel de Abreu y Safiro Furtado, quienes murieron en 2012 en el tiroteo, presentan una demanda contra Hernandez. Cada familia busca 6 millones de dólares.



• 11 de abril: Los dos amigos que fueron vistos en la noche del crimen con Hernández son imputados con la muerte de Lloyd.



• 15 de mayo: A Hernandez se le imputan cargos por los asesinatos de Abreu y Furtado por asesinato en primer grado, más dos cargos por ataque armado con intención de asesinato y uno por agresión con arma peligrosa.



• 28 de mayo: El ex Patriot se declara no culpable. Los fiscales dicen que Hernandez mató a Abreu y Furtado después de que Abreu se chocara con el deportista en un club nocturno causando que derramara su trago.

2015

• 15 de abril: Aaron es declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Odin Lloyd. Se le impone cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se le condena por posesión ilegal de armas y munición.



• 11 de mayo: El ex futbolista americano es señalado de intimidación de testigos en el caso de 2013 de los disparos a Alexander Bradley. Los fiscales creen que Bradley era uno de los testigos del caso de Abreu y Furtado y dicen que Hernández le disparó cuando habló sobre el tema.



• 3 de diciembre: Según reportes de los medios, encuentran un cuchillo hechizo en la celda del exjugador y lo trasladan a otra parte de la prisión.

2017

• Este 19 de abril se revela la triste noticia que Aaron es hallado muerto en su celda.

• Según medios internacionales, Aaron decidió quitarse la vida debido a ser condenado a cadena perpetua tras haber sido declarado culpable en la muerte de Odin Lloyd.