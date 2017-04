¡INSÓLITO! Una pereja teniendo sexo interrumpe un partido de tenis

Uno de los momentos más insólitos durante semana es el que ha ocurrido en el Open de Sarasota en Florida en el partido entre los tenistas Francis Tiafoe y Mitchell Krueger.

Cabe resaltar que el tenis es uno de los deportes donde el silencio forma parte del juego y se corre el riesgo de escuchar sonidos sin importar si vienen desde adentro o fuera de la cancha. Está vez se tuvo que interrumpir el juego debido a los gemidos de una pareja tienen relaciones sexuales.

El tenista de 19 año y una de los jovenes promesas del tenis estadounidense, Francis Tiafoe, se alistaba para realizar un saque pero tuvo que detenerse en varias ocasiones porque claramente se esuchaba a una pareja en pleno acto sexual.

Tantos los dos jugadores como los aficionados, entre ellos niños, no podían creer que los ruidos de esta pareja de escucharan en todo el campo. Tiafoe, a la hora de sacar, no pudo evitar detenerse y lanzar un "no puede ser tan bueno" que desató las risas entre el público.