Johanna Castillo, la reina del hielo hondureña

Johanna Castillo era conocida internacionalmente por haber sido nombrada hace unos 10 años como la doble de la cantante boricua Jennifer López en el famoso programa Sábado Gigante, que en ese entonces era conducido por “Don Francisco”. Esta guapa sampedrana ganó mucha fama, pero sobre todo fue una ventana para que ella cumpliera sus sueños.



Hace más de 10 años decidió mudarse a la ciudad de Miami, Florida, para dedicarse a la actuación, además de lanzarse como diseñadora de modas, luego se fue para Nueva York. Ahora sorprende ya que está dejando muy en alto el nombre de Honduras nada más y nada menos que en el patinaje. Lo practica en el Rockefeller Center que tiene una pista de hielo impresionante.

Johanna Castillo patina en las pistas de hielo de Nueva York.





Lo increíble es que en Honduras este deporte no se practica. Sin embargo, la “doble de JLO” con apenas un año de experiencia, ya se alzó una medalla de oro en un torneo en el que participó el año pasado. “Fíjate que yo no tengo mucho tiempo de estar en esto del patinaje, realmente era un sueño de niña el que yo tenía en poder deslizarme por el hielo y hacer esos diferentes tipos de movimientos que yo solo veía en las olimpiadas, ahora ya lo estoy cumpliendo y realmente estoy muy feliz aquí lográndolo”, nos contó vía teléfono.



Johanna, quien nació el 11 de diciembre de 1980, ganó en la categoría artística del 30th Annual ISI Competition en Nueva York en apenas su primera presentación; de hecho, fue la única campeona latinoamericana. “Mi entrenador se sorprendió al ver la manera en que yo había avanzado, apenas tenía como cuatro meses de haber comenzado y me dijo que participara, lo hice y al final fue muy satisfactorio”, dijo Castillo.

La guapa sampedrana apenas lleva un poco más del año en el patinaje y ya está triunfando en Nueva York.



Ahora bien, las rutinas no son nada fáciles, pues dedica unas cuatro 4 horas diarias para practicarlo, pero ella lo disfruta pues además diseña sus propios trajes para las competencias y se animó a crear la marca Winterina para vestir a las competidoras de Nueva York. “Cuando me involucré en el patinaje, sabía que había que vestirse bien, y estar muy elegante siempre con los trajes, entonces decidí dedicarme a diseñar mis atuendos, hago faldas y vestidos para competidoras. Realmente me ha ido muy bien en esto porque tengo muchas clientas, sus diseños son únicos”, manifestó Johanna Alejandra.



Actualmente la reina del hielo hondureña está preparándose para tener su primera participación internacional en un torneo que se celebrará el próximo mes en Alemania. “En unos días competiré por allá y espero seguir poniendo muy en alto el nombre de Honduras, porque no conozco otra hondureña que se dedique a esto y quiero ser la inspiración para muchas”, dijo.



Las frases:

"Esto del patijane fue un sueño hecho realidad para mí, al fin lo pude realizar”.



"A unas olimpiadas yo ya no puedo ir por el nivel de experiencia que se requiere, hay que dedicarse desde niña”.



"Más adelante quisiera fundar una pista de patinaje en Honduras para formar nuevos talentos”.

Johanna Castillo