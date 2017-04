Muere ciclista Michele Scarponi al ser atropellado mientras entrenaba

El ciclista italiano Michele Scarponi murió este sábado a los 37 años en un accidente de circulación durante un entrenamiento en las calles de la zona de Ancona (Marcas, centro de Italia).



Scarponi, del equipo Astana y ganador del Giro en 2011, había salido de su residencia en el pueblo de Filottrano para entrenarse pasadas las ocho de la mañana locales y fue arrollado por un camión en un cruce de calles, informaron fuentes de la policía local.



El camión, cuyo conductor conocía personalmente a Scarponi, no cedió el paso en un cruce y golpeó frontalmente al ciclista italiano, provocando su muerte inmediata.



"Michele murió esta mañana durante un entrenamiento. Es una tragedia demasiado grande para que se pueda escribir. Perdimos a un gran campeón y a un chico especial, siempre sonriente. Era un símbolo para el grupo Astana", publicó su equipo en un comunicado.



Scarponi, que ganó el Giro de Italia en 2011 después de la sanción al español Alberto Contador, deja mujer y dos hijos pequeños.



El cuerpo del ciclista ha sido llevado al hospital regional Torrette, donde se realizarán unos exámenes, informó la policía.



El mismo organismo aseguró también que el conductor del camión, de 57 años y que vive en Filottrano, será acusado de homicidio por accidente de tráfico.



Scarponi había sido elegido capitán del equipo Astana para el próximo Giro de Italia, del 5 al 18 de mayo, tras la retirada de su compatriota Fabio Aru.



El ciclista, que se clasificó cuarto en el último Tour de los Alpes, había vuelto a su casa de Filottrano anoche, pero salió temprano esta mañana para seguir preparándose para el Giro, informó el equipo Astana.



Tras el trágico accidente de esta mañana, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malagó, anunció un minuto de silencio en todas las competiciones deportivas del país transalpino que se disputarán este fin de semana.



La reacción del CONI se suma a las de varios representantes del mundo del ciclismo italiano, entre los cuales están Vincenzo Nibali y Fabio Aru.



"No lo sé, ¡no puedo! No tengo palabras amigo mío", comentó Nibali en su cuenta de Twitter mientras que Aru definió este accidente como una "tragedia infinita" en la misma red social.