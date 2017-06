Extenista Boris Becker es declarado en la quiebra

...Y pensar que con un patrimonio de $29 millones la vida de cualquier persona estaría solventada. Pero no. No para el alemán Boris Becker. Resulta que la leyenda del tenis fue declarado hoy en estado de quiebra personal por un tribunal londinense por una deuda de varios millones de euros.



Becker, por medio de un abogado, fue convocado ante el tribunal de quiebras por una deuda al banco privado Arbuthnot, Latham and Co. desde octubre de 2015.

25 Millones de dólares acumuló Boris Becker en premios. Es el séptimo tenista en la historia con más ganancias.





La jueza Christine Derrett rechazó acordar al triple vencedor de Wimbledon (1985, 1986 y 1989), que vive en Londres desde hace varios años, los 28 días suplementarios pedidos por su abogado para liquidar su deuda.



El abogado de Becker, John Briggs, había pedido una última oportunidad para su cliente, arguyendo que una declaración de quiebra podría tener un efecto nefasto sobre la imagen del exentrenador de Novak Djokovic.

Becker, que en los últimos años trabajaba como entrenador del tenista serbio Novak Djokovic y colaboraba como comentarista en la cadena británica BBC para el torneo de Wimbledon, se retiró del tenis profesional en 1999.





"Habría tenido que pensar en ello hace mucho tiempo", señaló la jueza. "Es una deuda histórica. Tenemos la impresión de que tratamos con un individuo que ha elegido la política del avestruz", añadió.



"No es una persona muy erudita en matería de finanzas", respondió su abogado.



Becker ya tuvo problemas judiciales por deudas impagadas con la justicia española, sobre trabajos en su mansión de Mallorca, y la justicia suiza, por no haber pagado al religioso que le casó en 2009.

Boris Becker ganó seis títulos de Grand Slam.





En 2002, la justicia alemana le había condenado a dos años de prisión sin cumplimiento de pena, así como a 500.000 euros de multa, por problemas con el fisco.

La revista People reportó que Becker tiene una ganancia combinada de $96 millones. Increíble.