"Escorpión" Ruiz cuenta su calvario: "Me cuesta hasta conseguir para comer"

Josec "Escorpión" Ruiz vive momentos complicados. Se encuentra retirado del boxeo por una herida cerca del ojo derecho y se atrevió a contar el calvario que vive.

"Tengo dos meses sin recibir la beca que me corresponde, son 12 mil lempiras, que muchos creerán que es suficiente dinero, pero para que un campeón viva cómodo, eso no es nada. Tengo que pedir prestado dinero para comprar mis cosas personales, si esto se arregla, tendré la posibilidad de pagar, de lo contrario, será muy difícil", inició contando en entrevista al programa Al Desnudo.

Ruiz señaló a Gerardo Fajardo, presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), como el culpable de lo que le ocurre.

"Gerardo Fajardo ha decidido que no me pagará mi beca. Eso debería de ser un salario, pero este señor ha venido a joderme la vida. Me parece que el no ha boxeado, quiero que me den mi beca, me cuesta hasta conseguir para comer. Si esto no se resuelve, buscare un trabajo o algo mejor", agregó.

El Escorpión se ha sostenido con los fondos recaudados por las peleas, pero en este momento no puede subirse al ring y cuenta cómo ocurrió el accidente.

"Estoy en un tratamiento y me siento mejor. Tuve un accidente en mi pueblo Limón, Colón. Estaba en la playa y un tipo me pegó con un palo en la parte de arriba del ojo derecho. Perdí el conocimiento, quedé ciego, en ese momento no miraba nada, creí que ese día se había acabado mi carrera. Puse la denuncia, pero el tipo fue capturado y en menos de 24 horas el estaba libre y yo sigo recuperándome del ojo derecho.

"He tenido un año complicado, primero me pasa lo del ojo, que estuve a punto de quedar ciego y ahora, que un tipo que nunca ha boxeado me quita la beca. Espero que esto mejore para seguir", cerró.