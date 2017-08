El terrible engaño de Mayweather a Connor McGregor previo al gran combate

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather lució muy relajado en el acalorado pesaje el viernes en T-Mobile Arena Las Vegas donde Connor McGregor lució muy provocativo insultando en la cara a Money.

Sin embargo este sábado antes de la mediática pelea ha salido a la luz pública el terrible engaño que Mayweather le ha hecho a Connor y es que el estadounidense infiltró en sus entrenamientos a un viejo conocido, según publicó en un video donde confesó que mandó a Paulie Malignaggi, ex campeón de la IBF y de la WBA al campamento del irlandés.

Paulie Malignaggi es amigo de Mayweather y fue quien sirvió como sparring para Connor McGregor.

"Pauli siempre ha sido mi amigo. ¿Saben qué? Mi amigo incluso me llamó y me dijo: 'Floyd, ¿Quieres que vaya al campamento (de Conor)?'. Yo le dije: 'Claro que sí', reconoció el ex campeón invicto en un video en el que apareció abrazado junto a su "amigo".

De esta forma Mayweather sabe a detalle de las debilidades y fortalezas de su rival irlandés a quien enfrentará este sábado a las 9 de la noche en un combate que ha despertado el interés de todos al ver como un boxeador se enfrenta a un luchador de UFC.