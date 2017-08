¿Traidor? La verdadera razón por la que Justin Bieber se alejó de Floyd Maywather

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el cantante canadiense Justin Bieber habrían roto su gran amistad, quien duró varios años.



El rival de la estrella de la UFC Conor, MCGregor, de este sábado, no saldría esta noche junto al estadounidense al ring.



Según ha compartido el portal "TMZ", el pugilista ha llamado al cantante como un "traidor".



El motivo sería que Bieber acude a la iglesia y dicho lugar le aconsejó a Justin que se aleje de las malas influencias.



El mensaje no fue directamente sobre el boxeador, pero Justin mejor se ha alejado del rival de Conor MCGregor esta noche en Las Vegas.



La reacción del púgil habría sido no solo decepcionante, también lo "incluyó en su lista de enemigos, por tridor", según TMZ.



Este mismo medio entrevistó a Justin Bieber y le consultó sobre la pelea entre Floyd Mayweather y Conor MCGregor y el cantante dijo que ganaría el estadounidense, pero que no sería por K.O.