Floyd Mayweather se retira luego de noquear a Conor a McGregor

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather descarta que luego de vencer a Conor McGregor pueda regresar al boxeo, tal como lo hizo en 2008 y en 2017, principalmente, porque en este combate logró romper sus "propias marcas".

LA MILLONARIA CANTIDAD DE DÓLARES QUE SE LLEVA FLOYD LUEGO DE NOQUEAR A CONOR



"Tienen mi palabra, que esta fue mi última pelea. Rompimos récord de taquilla al recaudar casi 80 millones de dólares y pronto tendremos los números de venta de PPV pero sabemos que en Los Ángeles y Florida hubo problemas técnicos por el alto número de personas que compraron la pelea", señaló Mayweather.



El astro del boxeo añadió en conferencia de prensa que "puedo decir que esta noche llevamos el boxeo al siguiente nivel porque superamos mis propias marcas".



Respecto al combate, que ganó por nocaut técnico ante la máxima estrella de las artes marciales mixtas (MMA), Floyd describió que tenía estudiado todos los movimientos de su rival y que todos los objetivos establecidos se cumplieron.



"Me apegué al plan que habíamos trazado con mi equipo (...) Yo les dije que esta pelea no iba a la distancia. Tengo más de 20 años y sabía lo que debía hacer para que esto sucediera. Fui disciplinado porque esta pelea era muy difícil", agregó.



Para el presidente del Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, su pupilo superó las expectativas que se habían creado respecto a su nivel y considera que se ganó el respeto de la comunidad del boxeo.



"Estoy muy orgulloso de Conor. Fue una pelea más difícil de lo que me imaginé. Cuando vas al boxeo profesional empiezas con peleas de cuatro o seis rounds. Este chico fue al ring con uno de los mejores de la historia y por momentos se vio mejor", opinó White.



"En diez rounds, McGregor le propinó más golpes a Mayweather de los que muchos rivales le han propinado en doce. La gente puede decir lo que quiera, pero esta pelea fue competitiva", sostuvo White.



Asimismo, White considera que ahora debe trabajar en lo que será el retorno de McGregor al octágono.



"Debemos conversar sobre lo que se viene en su carrera. No tiene ya nada que probar en el boxeo y ahora tiene que pensar en lo que se le viene en MMA. Cuando haces este tipo de eventos, siempre habrá mucha gente negativa, pero nadie puede decir que este chico no llegó a otro deporte para retar a uno de los mejores en la historia", finalizó.