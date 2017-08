Zverev cierra jornada inaugural maratoniana en el US Open con triunfo

La primera jornada del Abierto de Estados Unidos (US Open) acabó después de 15 horas de acción y 64 partidos disputados, incluido el que protagonizó el joven alemán Alexander Zverev, de 20 años, cuarto cabeza de serie, que ganó por 7-6 (9), 7-5 y 6-4 a Darian King, de Barbados.



El partido, soporífero, y sin más interés que ver como intercambiaban golpes desde del fondo de la pista para cometer todo tipo de errores no forzados, hizo que se alargarse hasta pasadas las dos de la madrugada, hora de Nueva York.

VER: SHARAPOVA SE LUCE EN SU REGRESO A UN GRAND SLAM



Tras completar 2 horas y 49 minutos de acción, incluidos los 81 que duró la primera manga, al final el triunfo cayó del lado del tenista menos malo, en lo que fue el primer duelo que mantuvieron ambos tenistas como profesionales dentro del circuito de la ATP.



Zverev, con mejor tenis que su rival, no supo aplicarlo en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows, que sin apenas espectadores en las gradas, al final consiguió los tantos que le dieron la victoria y el pase a la segunda ronda.

ADEMÁS: BATALLA MAYWEATHER-MCGREGOR PROVOCÓ ACTOS VIOLENTOS



King, de 25 años, 168 del mundo, tuvo el gran mérito de hacer trabajar a Zverev, que tendrá que hacer mejor tenis si quiere superar la segunda ronda.



Su rival será el joven croata Borna Coric, de 20 años, 61 del mundo, que se impuso en tres sets por 7-6 (5), 7-6 (2) y 6-2 al checo Jiri Vesely.

La segunda jornada tendrá como grandes protagonistas al español Rafael Nadal, primer cabeza de serie y número uno del mundo, que se enfrentará al serbio Dusan Lajovic y el suizo Roger Federer, tercer preclasificado, que lo hará ante el estadounidense Frances Tiafoe.



PARTIDOS CLAVES DEL MARTES

9:00 AM

Naomi Osaka (JAP) vs Angelique Kerber (ALE)

Rafa Nadal (ESP) vs Dusan Lajovic (SER)

Karolina Pliskova (RCH) vs Magda Linette (POL)

Elina Svitolina (UCR) vs Katerina Siniakova (RCH)

Henri Laaksonen (SUI) vs Juan Martin del Potro (ARG)

Alison Riske (EUA) vs CoCo Vandeweghe (EUA)

3:00 PM

John Millman (AUS) vs Nick Kyrgios (AUS)

5:00 PM

Elise Mertens (BEL) vs Madison Keys (EUA)

Roger Federer (SUI) vs Frances Tiafoe (EUA) (transmitido por ESPN)