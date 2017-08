Federer, Nadal y la sorpresa de Naomi Osaka protagonistas en el US Open

El número uno mundial Rafael Nadal, su perseguidor Roger Federer y la japonesa de sangre haitiana Naomi Osaka fueron el martes los protagonistas de la segunda fecha del Abierto de Estados Unidos (US Open) marcada por la lluvia que obligó a cancelar la mayoría de partidos.

Federer felicitó a Tiafoe por el gran trabajo del martes en su duelo en el US Open.





El mal tiempo que se presentó de improvisto al filo del mediodía llevó a cancelar 44 partidos individuales y posponer el final de otros 11 en curso en las canchas de cemento al aire libre de Flushing Meadows, Nueva York.



VIDEO: LAS HERMANAS ALVARADO LE PONEN BAILE A LA SELECCIÓN



Los partidos de Nadal contra el serbio Dusan Lajovic, y de Federer ante el local Frances Tiafoe, no se vieron afectados por jugarse en el estadio Arthur Ashe, cubierto desde el pasado año.

El español Rafa Nadal celebró ayer haber avanzado en el US Open.





Luego de controlar un entusiasmo tempranero de su rival, que se adelantó 3-1 al quebrarle el saque, Nadal puso el pie en el acelerador y llegó a ganar ocho juegos seguidos para asegurar la victoria con parciales de 7-6 (8/6), 6-2, 6-2, que le abrió las puertas a la segunda ronda del torneo.



Federer (N.3) lo tuvo más difícil contra Tiafoe, un joven de 19 años que jugó sin complejos y le obligó a excederse al máximo para ganar en cinco sets de 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4.



SORPRENDEN A KERBER



Las favoritas siguen despidiéndose del US Open. Este martes le tocó el turno a la alemana Angelique Kerber, sexta sembrada y campeona del pasado año, derrotada por la japonesa Naomi Osaka por 6-3, 6-1.





JUEGOS CLAVES DE HOY

Henri Laaksonen (SUI) vs Juan Martin del Potro (ARG) 12:00 M.

Timea Babos (HUN) vs Maria Sharapova (RUS) 11:00 AM

John Millman (AUS) vs Nick Kyrgios (AUS) 11:00 AM

Hyeon Chung (COR) vs John Isner (EUA) 11:00 AM

Borna Coric (CRO) vs Alexander Zverev (ALE) 4:00 PM

Caroline Wozniacki (DIN) vs Ekaterina Makarova (RUS) 4:00 PM

Oceane Dodin (FRA) vs Venus Williams (EUA) 6:00 PM

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Denis Shapovalov (CAN) 7:00 PM