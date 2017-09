Muguruza sigue fuerte; Sharapova, triunfal; Wozniacki queda eliminada en el US Open

La figura de la tenista española Garbiñe Muguruza creció en la tercera jornada del US Open al conseguir la victoria que le permitió superar el maleficio de la segunda ronda, de la que no había podido pasar en las cuatro participaciones anteriores que ha tenido el último torneo de Grand Slam de la temporada.



Esta vez si logró pasar a la tercera ronda con un tenis agresivo y ganador, que le permitió encabezar la lista de las favoritas que también lo consiguieron junto a la exnúmero uno del mundo, la rusa Maria Sharapova, que siguió con su tenis triunfal, algo que no pudo hacer la danesa Caroline Wozniacki, quinta preclasificada que quedó eliminada.

Sharapova es una de las grandes atracciones del US Open 2017.

VER: HONDUREÑOS DESTACAN EN TORNEO DE FOOTGOLF



Muguruza, de 23 años, que en apenas una hora y cinco minutos de acción en la pista Grandstand, venció sin problemas por 6-4 y 6-0 a la china Ying-Ying Duan, dejó atrás las frustración de las eliminatorias sufridas en las cuatro ediciones anteriores, en las que no pudo pasar de la segunda ronda en dos ocasiones y otras dos en la primera.



LA JORNADA DE HOY

Roger Federer, Rafael Nadal y Juan Martín Del Potro entrarán en acción este jueves en la cuarta fecha del Abierto de Estados Unidos de tenis, que tendrá otra larga jornada de 74 partidos en el Flushing Meadows de Nueva York.



Si el clima colabora, se podrán jugar los 32 partidos individuales masculino y femenino de segunda ronda, y 42 de dobles de los dos sexos en las 12 canchas habilitadas al efecto.

ADEMÁS: DE SER AMIGOS DEL COLEGIO A LOS MEJOR PAGADOS EN SUS DEPORTES



Los platos fuertes para el estadio principal Arthur Ashe serán los topes entre Federer, tercer sembrado y pentacampeón del US Open, contra el ruso Mikhail Youzhny, y de Nadal, primero del ránking mundial y bicampeón del torneo, ante el japonés Taro Daniel.



JUEGOS CLAVES

Donald Young (USA) vs Gael Monfils (FRA) (12:00 M.)

Roger Federer (SUI) vs Mikhail Youzhny (RUS) (12:30 PM)

Taylor Fritz (USA) vs Dominic Thiem (AUT) (1:30 PM)

Ons Jabeur (TUN) vs CoCo Vandeweghe (USA) (5:00 pm)

Rafael Nadal (ESP) vs Taro Daniel (JPN) (6:30 pm)