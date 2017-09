Reconocido conferecista español, aconseja a atletas hondureños

Este fin de semana el reconocido entrenador español Jonathan Esteve Lanao, fue invitado por Gatorade y por la atleta hondureña Sandi DiPalma para brindar una serie de recomendaciones para los atletas hondureños, en la ciudad de San Pedro Sula, especialmente para los corredores y los que practican triatlón.

Uno de los objetivos principales objetivos es brindarle una mejor educación y puntos específicos para que mejoren en los diferentes eventos en los cuales participan. “Soy entrenador, docente, investigador, y ahora también empresario del deporte de resistencia. Es mi segunda vez en Honduras y fui invitado a impartir una conferencia para los atletas hondureños", dijo Jonathan.

Como deportista Jonathan ha sido corredor aficionado durante 20 años, con marcas que oscilan entre 1 minuto 54 segundos en 800 metros, 3 minutos 54 segundos en 1500 metros, 1 hora 11 minutos en media maratón o 2 horas 38 minutos en maratón.

También ha participado en triatlón y medio ironman. “Yo les recomiendo que no se precipiten. Correr un maratón no lo es todo. No por sumar muchos kilómetros es más meritorio, lo meritorio es correr rápido. Para lograr esto se requiere de años de acondicionamiento, debe ser progresivo. La distancia se debe incrementar poco a poco principalmente si inician después de los 40 años, esto con el fin de cuidar articulaciones y prevenir lesiones o problemas cardiovasculares. Cuiden no hacer cosas agresivas, sobre todo cuando vienen de estar por años sentados en el sofá”.

Parte de su currículum:

-Tesis Doctoral en Periodización y Control del Entrenamiento en Corredores de Fondo

• Profesor de Entrenamiento Deportivo en la Facultad de Ciencias de la AF y Deporte de la Universidad Europea de Madrid

• Visiting Lecturer de la Exercise Sciences School de la Greenwich University

• Entrenador Superior de Triatlón

• Entrenador Nacional de Atletismo

• Coordinador de la Escuela del Corredor y del Triatleta de la Universidad Europea de Madrid.

RECOMENDACIONES QUE DA PARA LOS ATLETAS:

-Hacer los ejercicios sin riesgo, tener en cuenta que esto del ejercicio físico tiene siempre sus beneficios, tener seguridad pero sobretodo chequear que el corazón esté sano.

-Seguir una buen guía de recomendaciones con los entrenadores, no todo es correr, hay componentes para seguir un programa, tener buenas técnicas.

-Equilibrio entre las cosas, las cotidianas y las deportivas.

-Pensar y tener paciencia porque es un proceso que hay que tener independientemente de la edad en la que se empieza a correr con frecuencia.

LAS FRASES:

Sandy Di Palma: "Jonathan es un gran deportista y lo hemos traído para que brinde una serie de recomendaciones a nuestros atletas, los que participamos en estas maratones. Tuve la idea de traerlo junto con Gatorade, para seguir educando a nuestros atletas. Los corredores de Costa Rica, Guatemala pues vemos que conocen más lo que hacen, estamos teniendo muchos problemas de lesión". "Mi idea como atleta no solo es mejora yo, sino que todos los que amamos este deporte vayamos creciendo, mejoremos y aprendamos. Que cadía vayamos teniendo más conocimientos".