Rafa Nadal se corona en Nueva York, Hingis teje su leyenda

Un Rafael Nadal que desmanteló al gigante Kevin Anderson de tres golpes de su honda como David a Goliat, y una Martina Hingis que sigue tejiendo su leyenda a los 36 años, cerraron a bombo y platillo la última fecha del Abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York.



El español y número uno mundial 'Rafa' Nadal derrotó en tres sets corridos de 6-3, 6-3, 6-4 al sudafricano de 2.03 m de estatura, para conquistar su tercer título del US Open y su decimosexta corona de Gran Slam.



Nadal, de 31 años, sumó su segundo Slam del año luego del décimo pergamino del Roland Garros de Francia, y el quinto de la temporada.



"A todo el público latino aquí en Nueva York le doy las gracias, me hacen sentir cosas increíbles y les prometo que regresaré el próximo año a defender mi corona", dijo Nadal en español al pie de cancha, minutos después de su triunfo.



El tenista de Manacor, que fue campeón del US Open en 2010 y 2013, se coloca a tres títulos de empatar el récord de 19 trofeos de Gran Slam que tiene Roger Federer.



Anderson tuvo su mejor torneo grande tras regresar de lesiones graves que estuvieron a punto de acabar con su carrera, y como sembrado N.28 dejó por el camino de este US Open a fuertes favoritos.



El español sobrevivió a 10 aces del sudafricano gracias a un juego perfecto de sólo 11 errores no forzados y 30 tiros ganadores, además de un inteligente juego en la red que le proporcionó todos los 16 puntos que salió a buscar.



- La incombustible Martina -

La suiza Martina Hingis tejió un capítulo más de su leyenda al ganar, a los 36 años, dos títulos de dobles en el último Gran Slam del año.



Este domingo, Hingis y la taiwanesa Chan Yung-Jan conquistaron el dobles femenino al derrotar en dos sets de 6-3, 6-2 a la dupla checa de Lucie Hradecka y Katerina Siniakova.



Este fue el segundo título de Hingis en el US Open de 2017, luego del ganado el sábado en dobles mixtos con el británico Jamie Murray. También fue su séptimo trofeo del año de pareja con Chan.



Hingis, ex número uno del mundo en individuales y dobles, ganó este domingo su 25º título de Gran Slam.



"Veinticinco. Suena fantástico. Especialmente dos en dos días. Tenía 23 cuando comencé este torneo, el mismo número de Michael Jordan", dijo Hingis, de 36 años de edad.



- Juniors con futuro -

El chino Yibing Wu derrotó al prometedor argentino Axel Geller en dos sets corridos de 6-4 para conquistar el título del campeonato júnior del US Open.



De su lado, la estadounidense de 16 años Amanda Anisimova ganó el torneo femenino de la categoría al derrotar a su compatriota tres años más joven CoCo Gauff, por 6-0, 6-2.



Geller, de 17 años y número uno en el ranking mundial juvenil, buscaba convertirse en el primer campeón junior latinoamericano del US Open, desde que su compatriota David Nalbandian ganara la corona en 1998.



Wu, también de 17 años y segundo del escalafón mundial de la categoría, conquista su primera corona en un Gran Slam, luego de ser semifinalista en el Abierto de Australia y cuartofinalista en Wimbledon.



También ganó la corona de dobles masculino júnior del US Open 2017, de pareja con el taiwanés Hsu Yu-Hsiou, al derrotar en la final al dueto japonés de Toru Horie y Yuta Shimizu 6-4, 5-7, 11-9.



"Una corona es fantástico. Dos títulos es lo máximo", dijo Wu, entrenado por el español Nahun García Sánchez, en cuya academia en Madrid el joven chino ha pulido sus habilidades.



Gauff, de 13 años y 5 meses de edad, fue la más joven finalista de un Abierto de Estados Unidos y la tercera más joven del Gran Slam.