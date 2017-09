Regresa Miguel el “Muñeco” Gónzalez al boxeo

El boxeador hondureño, Miguel el “Muñeco” González, retorna al cuadrilátero en un combate contra Donald el “Fresa” Calero de Nicaragua en una velada boxística organizada por la Federación de Boxeo de Honduras y programada para el próximo 30 de septiembre.



La pelea se desarrollará en la Plaza Cívica General Francisco Morazán a las 2:00 PM y la entrada será gratis. El boxeador está feliz y habló con DIEZ sobre su retorno.



“Me siento muy emocionado de poder regresar al cuadrilátero. Tenía mucho tiempo de no pelear, hace año y medio que estaba parado y Honduras tiene más de tres años de no verme porque estuve un año aproximadamente en Europa”, señaló González.

Además agregó: “Me he estado preparando físicamente, estoy haciendo ejercicio de fuerza y mentalmente estoy al cien por ciento a pocos días para la ceremonia del pesaje. Me faltan siete libras para completar el peso y esperamos en Dios que el 29 de septiembre lo haya completado”.



González dice que no conoce mucho sobre su adversario, pero que de igual manera está listo para dar la pelea. “Conoceré al boxeador hasta el día del pesaje y cuando nos toque pelear iré estudiando cada round, según el fuerte que el tenga voy a ir contrarrestando”.





González quien ha estado fuera del ring alrededor de dos años mencionó que “en está pelea me he enfocado alrededor de tres meses de práctica, ha sido duro entre guanteo con mis compañeros preparándome para tomar buena distancia en la pelea y tener buenos reflejos”.



La preparación ha sido muy dura por lo cual espera obtener buenos resultados. “Me he preparado para obtener nuevos triunfos, en el boxeo siempre voy con la mentalidad de ganar. No sé cómo me va ha salir mi oponente, me subiré al ring con la mentalidad de ganar y voy a bajar siendo el ganador”.



Organización

Por otra parte, la Federación de boxeo de Honduras, explica cada año el evento donde peleadores del país pueden demostrar su talento en ese deporte.



“Logísticamente ya estamos preparados para este 30 de septiembre, los atletas están entrenando fuerte. Tendremos ocho peleas en las cuales vienen tres luchadores de Nicaragua, uno es de San Pedro Sula y la participación de Celin Zapata, que vive en Nueva York”, detalló el presidente de la Federación, Jack Uriarte.



La organización está poniendo en marcha todos los preparativos en torno al evento boxístico nacional que será transmitido en televisión.

“La sorpresa de la tarde es el retorno del ‘Muñeco’ a las peleas tras dos años fuera de combate, de está manera se prepara para que pueda competir por un cinturón centroamericano y del Caribe o un latinoamericano”, agregó.



“La gente está muy emocionada de verlo porque ha sido un ícono en el boxeo, el único hondureño que le ha ganado a los mexicanos, esperamos vuelva con un triunfo para seguir representando al país”, añadió.



La Federación espera la asistencia del público en este evento que será derroche de talento en el cuadrilátero. Lo curioso de esta jornada de boxeo es que habrá una pelea entre dos menores: Jafet Escalante contra Cristopher Guevara de Nicaragua, ambos de siete años de edad.



“Estamos dando la oportunidad que él (Jafet) de pelear a esta edad, será un combate a tres round, esperamos pueda ganar ante el público hondureño”, explicó el federativo.



Finalmente el presidente de la Federación de Boxeo, explicó que González se ha preparado intensamente en estos últimos tres meses y que tras la pelea del 30 de septiembre, buscarán que viaje a Nicaragua o México para hacer un campamento de alto rendimiento.



Vuelve el “Muñeco” González, el hombre que se ganó a puño el cariño del pueblo catracho, que este próximo 30 de septiembre tendrán la oportunidad de verlo arrriba de un ring defendiendo los colores patrios.