Conoce a Jafet Escalante, el boxeador hondureño que debutará con ocho años

A Jafet Misael Escalante lo conocen como la “Arañita” en el mundo del boxeo. Apenas tiene ocho años y este próximo 30 de septiembre tendrá su primera pelea en el campo profesional. Será en el parque central de Tegucigalpa a partir de las 2:00 de la tarde y se enfrentará al nicaragüense Christopher Guevara.



Escalante dice estar listo para representar por primera vez a Honduras en una competencia organizada por la Federación de Boxeo de Honduras



“Me he preparado por dos años, trabajando tres días a la semana por tres horas diarias. Estoy listo para derrotar a mi oponente”, expresó Jafet Escalante con mucha emoción.

El pequeñín comenzó a mostrar interés por el boxeo desde que tenía cinco años. Es su mayor felicidad y tiene mucha pasión por este deporte, que inició cuando miraba peleas en la televisión. “El boxeo es un deporte muy bonito, además saludable, desde la primera vez que vi una pelea hace tres años supe que practicaría este deporte, porque me encanta mucho”, señaló.

Baca, su entrenador, trabajando de cerca con Escalante.





El pequeño boxeador se siente emocionado por estar frente al público peleando contra Guevara, que es un año mayor que él. “He pasado entrenando para mi gran debut como boxeador”, agregó Jafet, que apenas cursa el tercer grado en la escuela John F. Kennedy.



Le preguntamos por su peculiar sobrenombre y respondió: “Lo que pasa es que las arañas escalan muy alto, quiero ser la araña en el boxeo de Honduras”.

El cipote dijo: “Quiero ser un boxeador profesional, es mi objetivo, es lo que quiero ser y por ello estoy entrenando fuerte para lograr mi sueño”.

Escalante posando con su entrenador en el gimnasio de la Villa Olímpica.



El boxeo como otras disciplinas deportivas ayuda a muchos atletas a desarrollarse mejor en las actividades cotidianas. “Esta disciplina me ayuda a defenderme, es un deporte que me fascina. El boxeo es lo que me apasiona”, manifestó.



También se siente agradecido con sus papás: Marlon Alexis Escalante y Norma Ordóñez, por todo el apoyo que le han brindado. “Agradezco a mis padres por permitirme practicar el boxeo, este deporte me inspira a seguir adelante y este 30 de septiembre espero ganar en mi primera pelea”.

El pequeño Jafet suele estar concentrado en cada entrenamiento. Siempre trabajando para ser el mejor.





Se inspiró en Mayweather

La “Arañita” Escalante confesó que su amor por el boxeo inició cuando vio por primera vez al estadounidense y campeón mundial Floyd Mayweather. Su admiración por él lo hizo comenzar a practicar este deporte. “Todo inició cuando vi pelear a Floyd, lo admiro muchísimo”, dice el pequeño de siete años, que sueña con convertirse en uno de los mejores pugilistas del país. Y agregó: “Él es un gran peleador”.



Sus padres lo apoyan

Por otro lado, Marlon Alexis Escalante, padre de Jafet, dijo que se sienten sorprendidos por el gran potencial de su pequeño. “Como padres nos sentimos orgullosos, muy agradecidos con Dios y con los maestros que han visto el interés que él tiene por este deporte.

Lo que nos ha sorprendido es el potencial que tiene y queremos explotar esa pasión por el boxeo para que sea un atleta destacado”, declaró Marlon.

DATOS

1. En la velada boxística del sábado, también peleará el pugilista hondureño que radica en la ciudad de Nueva York, Celín Zapata.



2. En total será una jornada de ocho peleas las que se llevarán a cabo en el parque central de Tegucigalpa. Habrá tres boxeadores de Nicaragua.





Frases:

"Cuando estoy peleando en el cuadrilátero siento una gran emoción como si estuviera en un gran escenario, en el que todos me están mirando”, J. Escalante.



"Me siento muy orgulloso de pelear, estoy contento de subir al ring, espero dar lo mejor de mí, quiero poner en alto el nombre de mi país", J. Escalante