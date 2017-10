Laura Robson, la tenista británica que presenció el tiroteo en Las Vegas

En el mundo del tenis, Laura Robson es muy conocida y hoy ha sido noticia en el mundo del deporte tras vivir en persona el terrible tiroteo que se dio en Las Vegas.

Robson, jugadora británica de origen australiano y de solo 23 años, relató un poco lo vivido durante el atentado en el Festival de música Route 91 en un casino de Las Vegas.

"Estoy bien. Estábamos ahí. Sonaba como fuegos artificiales al principio y luego todo el mundo empezó a correr. Da miedo", aseguraba a través de Twitter.

Robson describió la escena como terrorífica y confesó que se encuentra en estado de shock tras lo ocurrido.

"Mi amigo que estaba entre la multitud ha estado ayudando a personas que fueron disparadas. Todos estamos en shock”, concluyó.

Según informan las agencias de noticias locales, Jason Aldean -cantante de música country- estaba actuando en el escenario cuando se escuchó la primera ráfaga de disparos. A los pocos segundos dejó de sonar la música.

