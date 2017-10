VIDEO: Echan de un partido de béisbol a la popular Mia Khalifa

Mia Khalifa, la retirada actriz del cine para adulto, suele hacer noticia por diferentes polémicas. La última de ellas ocurrió el pasado domingo cuando fue expulsada del estadio en el partido de béisbol entre los Dodgers y los Cubs.



La libanesa, que se ha desempeñado como comentarista deportiva en los últimos meses, disfrutaba del encuentro correspondiente a los playoffs de la MLB. Sin embargo, según señalaron los testigos en las redes sociales, no aguantó que un fanático se intentara tomar una foto junto a ella.



Cuando el joven se acercó a Khalifa e intentó tomar una selfie, ésta se negó y las cosas habrían escalado a tal punto que Mia lo golpeó en la cara.



Por su parte, la exactriz aseguró en sus redes sociales que no fue expulsada del juego. En ese sentido, se refirió al asunto usando la frase "fake news" (noticias falsas) popularizada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.



Sin embargo, lo claro es que luego de esa acción se retiró del recinto, mientras los espectadores del partido vitoreaban.

ASÍ FUE EL MOMENTO:

Dodgers score a run as @miakhalifa gets kicked out of the stadium for punching a dude in the jaw who tried taking a selfie! #ThatsSoCub pic.twitter.com/0MHcsGJvUL