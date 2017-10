Informe Especial: Al menos 6 personas mueren en un atropello en Nueva York

Al menos seis muertos y 11 heridos han sido registrados tras el atropello que ha tenido lugar hoy en Nueva York.

La policía de la ciudad ha confirmado que tiene bajo custodia a una persona, mientras investigan lo ocurrido al sur de Manhattan.

Según el diario estadounidense 'The New York Times', un hombre conducía una pick up, invadió el carril bici próximo al río Hudson, en el Bajo Manhattan, golpeando a varias personas. Además, el vehículo colisionó con un autobús escolar procedente de Stuyvesant High School.

También hay reportes de que el hombre disparó desde el vehículo, pero la policía todavía no lo ha confirmado esto.

Varias personas murieron y otras muchas resultaron heridas el martes en Nueva York después de que un vehículo se estrelló contra una vía para peatones y ciclistas en el Bajo Manhattan, dijo la policía.

"El vehículo golpeó a varias personas en el trayecto", dijo la Policía de Nueva York en su cuenta en Twitter. "El vehículo impactó hacia el sur golpeando otro vehículo. El sospechoso salió del vehículo exhibiendo armas de fuego falsas y recibió disparos del Departamento de Policía de Nueva York", agregó.