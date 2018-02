San Pedro Sula y todas las zonas que no tendrán energía este jueves en Honduras

Gran parte del territorio hondureño no tendrá energía eléctrica este jueves 8 de febrero debido a que la Empresa Energía Honduras (EEH), realizará trabajos de mantenimientos y también cambios de postes dañados.

Futbolistas hondureños que son familia



ZONA NORTE San Pedro Sula.- 9:00 am a 11:00 am

Col. Jardines del Valle (III, IV y V etapa)

Col. Villas del sol

Col. San José del Pedregal

Col. El Pedregal

Res. Valle Azul

Res. Palma Real

Col. Rancho El Coco

Res. Bosques del Merendón

Hospital Mario Catarino Rivas

Banco del País

UNAH-VS

Morgue Judicial

Escuela Saint Peter

Condominios Panorama

Escuela Trilingüe Europashule

Lacthosa

Quintas San Rafael

Torres del Valle

Col. Jardines del Valle I, II, III, IV, V Etapa

Residencial Violeta

La Humildad

Iglesia Coreana

Cancha de Basesball



Puerto Cortés.- 8:00 am a 4:00 pm

Tela Raild Road Company

Melaza

Mieles y Alcoholes

Transverquin

Hondupalma

Hondupetrol

Aldesa

ENP

Frigoríficos ENP

Hondutel

Mercado Municipal

Banco Occidente

Banco Banpaís

Banco Davivienda

Banco Bac

Banco Ficohsa

Banco Lafise

Sector Comercial 1

2 y 3 avenida

Col. Kennedy

Col. 1 de Mayo

Bo. Campo Rojo

Bo. San Ramón

Bo. El Centro 2 avenida



ZONA NOROCCIDENTE

Santa Rosa de Copán, San Juan de Opoa, Cucuyagua, Corquín, San Pedro Copán, La Unión, Belén Gualcho.- 7:00 am a 3:00 pm



Municipio de San Juan de Opoa

Casco Urbano de San Juan de Opoa y la aldeas:

La Montañita

El Pinal

El Pinalito

Contamal

Linderos

El Portillo

La Culebrilla

Valle María Auxiliadora

La Majada

Polígono Industrial

Copanecos y sus caseríos cercanos

Municipio de Cucuyagua

Casco urbano de Cucuyagua y las aldeas:

El Níspero

Gualtaya

Ojos de Agua

San José de las Palmas

Séptimo Batallón de Infantería y sus caseríos cercanos

Municipio de San Pedro

Casco urbano de San Pedro y las aldeas:

Cartagua

El Zapote

Capucas

El Ejido

Yaunera

Boca del Monte y sus caseríos cercanos

Municipio de Corquín

Casco urbado de Corquín y las aldeas:

Agua Caliente

El Carrizal

Gualme

Jimilile

Las Casitas

Potrerillos y sus caseríos cercanos

Municipio de Belén Gualcho

Casco urbano de Belén Gualcho ys sus aldeas:

Municipio de la Unión, casco urbano y las aldeas:

Azacualpa

El Corpus

El Junco

El Trigo

La Arena

Minerales de Occidente (MINOSA)

Geotermica Platanares

San Miguel

Santa Cruz

El Ladrillo

Los Arrollos

El Sitio

Arrancabarbara

Sutes Arriba

Suptes Abajo

Palania

Platanares

El Portillo

San Andres Minas

Nueva Azacualpa y sus caceríos cercanos

ZONA CENTRO/SUR

Juticalpa, Olancho.- 8:00 am a 4:00 pm

Parte de Juticalpa (Bombas del SANAA, Quinta Bertita, Las Delicias, El Plomo)

Talanquera

San Pedro de las Joyas

La Venta

San Nicolás

Zopilotepeque

Guacamaya

El Tablón

La Cruz

El Retiro

El Rucio

El Bijao

Rancho Quemado

Guayavillas

Las Llaves y zonas aledañas

La Libertad, Comayagua.- 8:00 am a 4:00 pm El Sauce

El Roblito

Cacahuapa

Guasistagua

Plan de la Rosa

San José Potrero Sucio

Celequitos

Buena Vista del Norte

La Palma

Lomas del Cordero

La Sidra

La Cuesta

San Jerónimo

Jamalteca

La Libertad

Ojos de Agua

El Robledal

La Candelaria

El Hielo

Quebrada Amarilla

Las Trojes

Los Puentes

Anisales

Río Arriba

Santa Fe

Valle Bonito

Las Aradas

San Luis

Las Lajas

El Valle

Grande

El Buen Pastor

Las Piñas

Montañuelas

Cabeceras

El Encinal

Joya del Blanco y zonas aledañas

Jaleapa, El Paraíso.- 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm

Valle de Jamastrán

Jacaleapa

Potrerillos

Teupasenti y Colonias La Concepción

Cofradia

Bella Vista

Nueva Esperanza en Danlí



Distrito Central.- 10:00 pm a 11:00 pm

Lotificación Kaffie

Col. Vista Hermosa

San José de la Peña

Diamond Steel

Col. Monterrey

Col. Montes de Sinaí

Col. Peña Vieja

La Peña

Col. San Isidro

Altos de San Isidro

Col. 14 de Marzo

Residencial Alemán

San José de la Vega

La Veguita

Col. Popular

Calpules

D.C.R (Difusora Cristiana de Radio) y zonas aledañas"