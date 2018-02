Gerard gana el primer oro de snowboard y de EEUU en PyeongChang con 17 años

El estadounidense Redmond Gerard, de sólo 17 años, que ganó la prueba de slopestyle, disputada en el complejo de Phoenix Park, se convirtió este domingo en el primer campeón olímpico de snowboard y de su país en los Juegos de PyeongChang, en Corea del Sur.

Gerard -que sucedió en el historial a su compatriota Sage Kotsenburg, retirado a los 24 y vencedor en los Juegos de Sochi (Rusia), donde debutó esta disciplina en el programa olímpico-, ganó por delante de dos canadienses, Max Parrot y Mark McMorris, que se colgaron al pecho las medallas de plata y bronce, respectivamente.

En una disciplina en la que un panel de jueces evalúa los trucos que se hacen en una pista con enormes saltos, en la que los más técnicos y difíciles, así como la altura y la velocidad, aumentan la puntuación.

El joven talento de Westlake (Ohio), que había logrado la séptima puntuación en la primera ronda y la décima en la segunda, forjó su éxito en una impecable tercera manga, en la que su ejercicio fue valorado con 87,16 puntos, 1,16 más que Parrot, que también fue de menos a más y recibió su mejor valoración en la última ronda.

McMorris, que, lideraba la prueba tras la segunda, con 85,20 unidades, se cayó en el último salto cuando estaba bordando su tercer ejercicio y se tuvo que 'conformar' con repetir el bronce logrado hace cuatro años, en el debut de Sochi.

El noruego Staale Sandbech, plata olímpica hace cuatro años, fue cuarto; mientras que el neocelandés de padre español (de Cádiz) Carlos García Knight -que lideraba tras el primer acto- acabó quinto.

- Clasificación final de la prueba de slopestyle

.1. Redmond Gerard (USA) 87,16 puntos ORO

.2. Max Parrot (CAN) 86,00 PLATA

.3. Mark McMorris (CAN) 85,20 BRONCE

.4. Staale Sandbech (NOR) 81,01

.5. Carlos García Knight (NZL) 78,60

.6. Marcus Kleveland (NOR) 77,76

.7. Tyler Nicholson (CAN) 76,41

.8. Torgeir Bergrem (NOR) 75,80.