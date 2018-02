Selena Gómez sería la invitada para el Super Bowl de 2019

Hace una semana se celebró el Super Bowl LII en el cual el cantante norteamericano Justin Timberlake fue el encargado de emocionar al público en el US Bank Stadium.

Aunque no hay nada oficial, se ha filtrado desde las oficinas de la NFL que la siguiente artista que aparecerá en el medio tiempo del Super Bowl será la cantante norteamericana Selena Gomez.

Los recientes éxitos de Selena Same Old Love, Fetish, Hand To Myself, The Heart Wants What It Wants, son las posibles canciones que la artista podría interpretar en el show.

Selena Gomez se uniría a Beyoncé, Fergie, Nicky Minaj y Janet Jackson, entre otras en la lista de artistas mujeres que han cantado en el show de medio tiempo del Super Bowl.