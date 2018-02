El receptor Víctor Cruz, del Super Bowl a la semana de la moda de París

El receptor Víctor Cruz, jugador de los New York Giants de la NFL, con los que ganó el Super Bowl XLVI en 2012, anunció este miércoles que participará en la Semana de la Moda de París, que se celebrara del 27 de febrero al 6 de marzo.

Cruz, de 31 años y quien es apodado 'el Salsero' porque festejaba sus anotaciones bailando salsa, ha dado un paso fuera de los campos de juego y ha saltado al mundo de la moda, primero como imagen de algunas marcas, y después con algunas colaboraciones en diseños de ropa.

LEER: Shaun White se hace eterno en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018

"Soy una persona que no quiere hacer una sola cosa, o que digan: él sólo es un jugador de fútbol americano o un atleta. Quiero que me identifiquen como un persona que está interesada en muchas cosas, entre otras la moda y la filantropía", dijo Cruz en un evento de líderes que se celebra en Ciudad de México.

Citó como sus influencias en el mundo de la moda a diseñadores como Ricardo Tisci, Ralph Lauren y John Elliott y recordó que ha hecho colaboraciones con marcas como Nike y Three by one "y ahora vamos a presentar otra colaboración que se va a mostrar en la Semana de la moda de París".

Cruz dijo que desea colaborar con la marca de trajes Isaia, Givenchy o Ralph Laureny "quiero hacer un colaboración de alta costura" y contó que siempre da sus recomendaciones y sugerencias a las marcas para nuevos diseños.

LEER: Detenido el exjugador Esteban Loaiza con 20 kilos de cocaína en EEUU

También contó su relación con el rapero Jay Z y su firma con la agencia de representación Rocnation.

En la parte deportiva, Cruz consideró como momentos importantes en su carrera, su primer partido como profesional, uno de pretemporada ante los New York Jets, el 16 de agosto de 2010, en el que acumuló 145 yardas y anotó tres "touchdowns" y el otro fue ganar el Super Bowl.

Aunque no jugó la temporada 2017-18, el receptor contó que entre sus planes no está el retiro y espera seguir jugando fútbol americano aunque no sabe con que equipo podría continuar su carrera.

Cruz participó en el Advertising Week Latinoamérica, un evento de líderes de industria de la publicidad, el marketing y la tecnología y que se cumple durante tres días en la Ciudad de México.

LEER: Jimmy Garoppolo se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL