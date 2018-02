La NBA se vuelca en Los Ángeles con el talento de sus mayores estrellas

Sobrepasado el ecuador de la temporada regular y con varios equipos en plena lucha por acceder a los "playoffs", la NBA se vuelca este fin de semana en Los Ángeles (California) con la celebración del Partido de las Estrellas, un evento que reúne a los mayores talentos de la Liga.

Por desgracia para los fans, algunos de los elegidos inicialmente para acudir a la cita estarán ausentes debido a las lesiones, como es el caso de DeMarcus Cousins, Kevin Love, John Wall, Kristaps Porzingis, Malcolm Brogdon, Aaron Gordon o Lonzo Ball.

Los Ángeles acoge desde esta noche esta gran cita del baloncesto con una novedad fundamental para el partido del domingo: en vez del tradicional enfrentamiento entre la Conferencia Este y Oeste, las plantillas se formaron según las elecciones de los dos jugadores más votados, en este caso, LeBron James (Cleveland Cavaliers) y Stephen Curry (Golden State Warriors).

Pero la fiesta empieza hoy mismo con el duelo entre jóvenes promesas estadounidenses y del resto del mundo. El equipo local está formado por Jaylen Brown (Celtics), John Collins (Hawks), Kris Dunn (Bulls), Brandon Ingram (Lakers), Kyle Kuzma (Lakers), Donovan Mitchell (Jazz), Dennis Smith, Jr. (Mavericks), Jayson Tatum (Celtics), Taurean Prince (Hawks) y De'Aaron Fox (Kings).

El conjunto foráneo lo componen Bogdan Bogdanovic (Kings), Dillon Brooks (Grizzlies), Joel Embiid (76ers), Buddy Hield (Kings), Lauri Markkanen (Bulls), Jamal Murray (Nuggets), Frank Ntilikina (Knicks), Domantas Sabonis (Pacers), Dario Saric (76ers) y Ben Simmons (76ers).

Embiid, una de las personalidades más destacadas de la Liga, prometió mucha diversión a los aficionados.

"Me dijeron que voy a tener que bailar delante de todo el mundo, así que estaría bien tener a un compañero de equipo a mi lado para que no me asuste", dijo el camerunés en alusión a la criticada ausencia de Ben Simmons en el Partido de las Estrellas.

El sábado será el turno para el concurso de habilidades (Spencer Dinwiddie, Joel Embiid, Al Horford, Lauri Markkanen, Buddy Hield, Jamal Murray, Kristaps Porzingis y Lou Williams y las tradicionales competiciones de triples (Eric Gordon, Klay Thompson, Bradley Beal, Paul George, Kyle Lowry, Devin Booker, Wayne Ellington y Tobias Harris) y mates (Victor Oladipo, Larry Nance Jr., Dennis Smith Jr. y Donovan Mitchell).

Nance Jr., exjugador de los Lakers, es hijo de Larry Nance, ganador del concurso en 1984.

Finalmente, el domingo será el turno para los ídolos de millones de espectadores.

El equipo de LeBron James, entrenado por Dwane Casey (Toronto Raptors), estará formado por el propio James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Anthony Davis, Paul George, Russell Westbrook, Goran Dragic, Andre Drummond, Bradley Beal, LaMarcus Aldridge, Victor Oladipo y Kemba Walker.

El grupo de Stephen Curry, dirigido por Mike D'Antoni (Houston Rockets), contará con el propio Curry, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, DeMar DeRozan, Klay Thompson, Draymond Green, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, Kyle Lowry, Damian Lillard y Al Horford.

Las actividades del fin de semana se retransmitirán en directo a 215 países y territorios en 50 lenguas diferentes, informó la NBA, que indicó que un total de 515 medios de comunicación están acreditados.

El Partido de las Estrellas del domingo, que contará con un espectáculo musical en el descanso con la firma de Pharrell Williams, comenzará a las 17:00 hora local en el Staples Center, el pabellón de Los Ángeles Lakers , que acoge la cita por tercera ocasión tras las ediciones de 2004 y 2011.

Los Ángeles ha sido la sede del Fin de Semana de las Estrellas en cuatro ocasiones y seis si se cuentan las organizadas en la próxima localidad de Inglewood.

Precisamente en este año se conmemora el 55 aniversario del primer Fin de Semana de las Estrellas en Los Ángeles, en 1963, cuando Bill Russell anotó 19 puntos y 24 rebotes para guiar al Este a una victoria sobre el Oeste por 108-115.

Se prevé que el evento genere 116 millones de dólares: 26 millones para la economía local, con 90 millones adicionales procedentes del gasto de los visitantes en comida, bebida y hospedaje, según un estudio de la empresa Micronomics.