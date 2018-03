Kobe Bryant: ''Ganar un Óscar es mejor que un campeonato de la NBA''

El exjugador de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, ganador de cinco anillos de la NBA, declaró, tras ganar el Óscar al mejor cortometraje de animación por "Dear Basketball", que se siente mejor que ganando un campeonato en las canchas de baloncesto.

KOBE BRYANT INCORPORA A SU LEGADO EL ÓSCAR AL MEJOR DOCUMENTAL DE ANIMACIÓN



"Esto es mejor que ganar un campeonato de la NBA, para ser sincero. Lo juro. Cuando era niño soñaba con ganar títulos y trabajé mucho para hacerlo realidad. Muchos me preguntaban qué haría tras retirarme. Y siempre dije: quiero escribir. Quiero contar historias", señaló el icono.



"Y tengo un montón de ellas. Pero nadie me tomaba en serio realmente cuando lo decía. Me decían que estaría deprimido cuando el baloncesto acabase y que volvería a jugar. Así que estar hoy aquí es una locura", manifestó.



Sus rivales en ese campo eran "Garden Party", de Victor Caire y Gabriel Grapperon; "Lou", de Dave Mullins y Dana Murray; "Negative Space", de Max Porter y Ru Kuwahata, y "Revolting Rhymes", de Jakob Schuh y Jan Lachauer.



Bryant se encargó de escribir "Dear Basketball" y su socio Glen Keane llevó a cabo el proceso de animación.



"A la hora de escribir, tienes que lograr una conexión profunda contigo mismo para entender los temores e inseguridades que poseas. Así puedes comunicarlos mejor", sostuvo Kobe.



"Dear Basketball", una obra de poco más de cinco minutos (incluidos sus títulos de crédito), es un poema animado basado en la carta de despedida de Bryant como jugador de baloncesto que publicó en la web "The Players' Tribune" en noviembre de 2015.



Desde antes de su retirada de las pistas, Bryant ya había dejado claro que sus futuras aspiraciones profesionales se orientarían hacia el mundo empresarial y la producción.