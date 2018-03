El impactante relato de Kevin Love, jugador de la NBA sobre su ataque de pánico

Kevin Love, estrella de la NBA y de Cleveland Cavaliers relató para "The Players Tribune" el ataque de pánico que sufrió durante un partido de básquetbol de la presente temporada.

Love fue llevado de emergencia al hospital durante el partido que Atlanta Hawks vencieron a Cavaliers resintiendo un dolor de estómago y teniendo dificuktad para respirar.

"Era el 5 de noviembre, dos meses y tres días después de haber cumplido 29 años. Estábamos en el entretiempo con los Hawks, en nuestro décimo partido de la temporada. Una tormenta perfecta estaba por llegar: estaba estresado por problemas familiares, no estaba durmiendo bien y en la cancha, las expectativas de la campaña, luego de empezar con récord de 4-5, me estaba pesando" comenzó relatando Kevin Love.

"Sabía que algo estaba mal desde el comienzo del partido. Me cansé en las primeras posesiones. Eso fue raro. Después del entretiempo,llegó todo. Luego se pidió un time-out en el tercer cuarto y cuando llegué al banco, sentí que mi corazón latía mucho más rápido de lo normal. Después tuve problemas para respirar. Es difícil de describir, pero todo estaba girando, como si mi cerebro quisiera salir de mi cabeza. El aire se sentía pesado y espeso. Mi boca era como una tiza. Recuerdo que un asistente me gritó algo sobre un tema defensivo y yo asentí, pero casi no lo escuché. En ese punto, ya me estaba asustando. Cuando me paré para volver, me di cuenta que físicamente no podía regresar a la cancha. Luego se me acercó y se dio cuenta de que algo estaba mal. Le dije que ya volvía y me fui corriendo al vestuario", cuenta el jugador sobre su caso de pánico.

"El ataque de pánico vino de la nada. Nunca había tenido uno. No sabía si eran reales. Pero fue real. Tan real como una mano rota o un esguince de tobillo. Desde ese día, casi todo lo que pienso sobre mi salud mental ha cambiado". El jugador Love confesó que no había sentido algo igual en el pasado.

Kevin Love actualmente se encuentra en rehabilitación y cuidado médico para mejorar su condición de ataque de pánico.