Zlatan Ibrahimovic sobre Lebrón James: "Los Ángeles ahora tienen un Dios y un Rey"

Fiel a su estilo, el extrovertido delantero Zlatan Ibrahimovic reaccionó a la nueva contratación de Los Ángeles Lakers LeBron James. Horas después del anuncio oficial de la llegada de James a L.A, Ibra posteó desde sus redes sociales un mensaje de bienvenida para "El Rey".

"Los Ángeles tienen ahora un Dios y un Un rey" fue lo que escribió el delantero de Los Ángeles Galaxy en su cuenta de Twitter.

El jugador de baloncesto acordó un contrato de cuatro años y 154 millones de dólares con la franquicia de Los Ángeles, según Klucht Sports Group.

Esto fue lo que escribió Ibra desde su cuenta de Twitter

"Now LA has a God and a King! Zlatan welcomes LeBron James"