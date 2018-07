La respuesta de famosa tenista belga ante la polémica del beso con su novia

Alison Van Uytvanck famosa tenista belga que la está rompiendo en el Wimbledon 2018 fue protagonista de una acción peculiar mientras celebraba su último triunfo con un beso en la boca a su novia, Greet Minnen.

Obviamente el gesto no pasó desapercibido ante las cámaras de televisión en La Catedral del Tenis.

Una vez en conferencia de prensa los periodistas le consultaron si se sentía más libre en el juego, su respuesta dejó a todos en silencio.

"No creo que me sienta más libre ahora, simplemente decidimos que era algo que no queríamos guardar para nosotros mismos, porque estoy feliz y no hace ninguna diferencia si eso es con una mujer o un hombre. Siento que es algo de lo que no deberíamos avergonzarnos y eso me hace sentir más libre", alzó.

Y agregó: "No estoy enferma, no tengo ningún tipo de enfermedad. Simplemente creo que es algo bueno porque he podido mostrarme como una persona gay".

Aún en medio de tantas luchas por erradicar la discriminación este sigue siendo un tema tabú. Algo que sabe Uytvanck, pero ante ello decidió pasarlo por alto.