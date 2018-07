Pepe Selem, hombre más fuerte de Latinoamérica arriba a Honduras

El peruano Pepe Selem, considerado el hombre más fuerte en Latinoamérica y que ha ganado diferenes premios en Sudamérica e Iberoamérica, llegó al país para participar de un evento de las iglesias cristianas.



José Manuel Selem Ramírez, conocido popularmente como "Pepe", tiene 53 años y fue durante mucho tiempo competidor de lucha libre, rugby y powerlifting; por desgracia nunca pudo incursionar en torneos de strongman por su estatura, ya que él mide 1.69 metros y eso lo limitó, pero hoy día hace shows de fuerza por varios países.



El halterófilo ya notaba una fuerza natural que desde pequeño lo caracterizaba. Ha sido campeón sudamericano e iberoamericano desde 1981.

Posee logros increíbles, entre ellos, 360 kilos ha sido su récord en sentadilla libre, 305 en peso muerto y 240 en press de banca.



"Gané muchos campeonatos nacionales e internacionales, fui considerado entre los más fuertes pero siempre sentía que algo me faltaba y no sabía cómo llenarlo hasta que conocí al entrenador de entrenadores que me hizo un campeón dentro y fuera de las competencias. Su nombre es Jesús".



Su frase: "Campeón no es el que gana un campeonato solamente, sino el que puede levantarse después de una derrota y seguir adelante. Cuatro cosas que te llevan al éxito: una actitud te lleva a un hábito, un hábito a un carácter y un carácter a un destino".