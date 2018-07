Gobierno de Honduras acuerda subirle dos lempiras al pasaje y rebaja de cinco lempiras a gasolinas para transportistas

El gobierno de Honduras anunció este viernes por la tarde un acuerdo con el sector transporte para ponerle fin al paro que ha obstruido el paso en las principales ciudades del país.

El gobierno aceptó subirle dos lempiras al bus amarillo y uno a los 'rapiditos' además de un descuento de cinco lempiras a la gasolinas en las bombas a los transportistas que ha sido autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, así lo anunció Pyuvani Williams.

Pese al acuerdo anunciado IHTT, el gremio de los taxistas aseguran que con ellos no ha existido ningún acuerdo y no han formado documentos: "Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con el Gobierno", declaró Víctor Águilar, presidente de Ataxis.

"No sabemos quiénes negociaron ese acuerdo del aumento a la tarifa que anunció el Gobierno. Nosotros no fuimos", afirmó por su parte Nelson Fernández, representante del transporte de San Pedro Sula.