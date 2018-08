Clark Kent, el niño de 10 años rompe récord que Michael Phelps tenía desde hace 23 años

Su nombre es Clark Kent Apuada y lo llaman "Superman", este es el niño de 10 años que está causando furor en la natación al romper un récord que Michael Phelps sostenía desde hace 23 años.

Se llama Clark Kent, vive en el Condado de Monterey (California) y ha ganado la competencia de 100 metros de mariposa del Campeonato Internacional Far West con un cronómetro de 1:09:38. Esto significa que que es un segundo más rápido de lo que lo hizo Phelps en el mismo campeonato en 1995.

Aún más impresionante, Clark solo ha estado nadando competitivamente durante cuatro años.

"Este chico no se parece a ningún otro joven al que haya entrenado", dijo el entrenador de Clark, Dia RianaNN. "Siempre se ha destacado, solo que es un tipo de sabio".

Las habilidades sobrenaturales de Clark no están confinadas a a la natación. "Hace clases de piano, hace artes marciales, y en la escuela si hay clases de computación, codificación o programas siempre se une", dijo su padre, Chris Apuada.

Clark dijo que la carga no es demasiado pesada. "Lo manejo muy bien, solo tengo que mantener el equilibrio", dijo. "Me encanta nadar porque tengo mucha gente que me apoya y mis entrenadores siempre están ahí para mí, y mis padres siempre están ahí".

Para otros que intentan descubrir sus propios poderes, Clark dice que cree que es una cuestión de determinación. "Sueña en grande", dijo, "y siempre concéntrate en tus sueños y diviértete".