Kevin Mejía retorna al país con medalla de plata de los Juegos Centroamericanos y de Caribe

El atleta hondureño Kevin Mejía, quien se hizo acreedor de la medalla de plata en Lucha Grecorromana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, retornó al país muy orgulloso por el logro conquistado.

Kevin Mejía, el único hondureño en ganar medalla de plata en Barranquilla

El catracho aseguró medalla en la lucha por el oro, donde cayó ante su máximo rival, el venezolano Luillys Pérez, quien se quedó con el primer lugar luego de vencer 5-3 a Mejía.

"Tengo que agradecerle a Dios por este resultado, yo estaba buscando el primer lugar, luché por el todo el tiempo, pero por problemas arbitrales me costó la medalla", comentó Mejía.

Y agregó. "Los árbitros iban contra mí, ya que habían acciones que hacíamos los dos y solo a mí me llaman la atención. A veces uno tiene que luchar contra ellos, esta vez no se pudo y para la próxima hay que ser un poco mejor que el rival"

Mejía no escondió la alegría que le produce este logro. "Para mí es un orgullo representar a mí país y gracias a Dios se obtuvo este resultado, se esperaba más, pero solo queda entrenar un poco más para la próxima".

Así quedó la tabla de medallero de los Juegos Centroamericanos

Con este logro de la medalla de plata, Mejía asegura que tiene las puertas abiertas. "Esto me abre objetivos que quiero más adelante, como los panamericanos que vienen el otro año. Siento que estoy metido en ellos, pero lo que quiero es la clasificación olímpica".

Además confiesa sus objetivos próximos. "La meta del otro año es ganar la medalla de oro, ya que este era buscar un buen resultado en los Juegos Centroamericanos y ahora solo hay que prepararse".

Sobre los rivales del área. "Está muy fuerte en lucha, los contrincantes más fuertes que tengo es el venezolano y el cubano, pero puedo ganarles. No solo puedo pensar que las voy a perder".

Mejía también adelanta que se dará un descanso. "Por este año ya fue suficiente, me voy a tomar unas vacaciones y después de eso no sé que voy hacer. Me quiero dar un tiempo para mí, entrenar aquí porque aquí es donde me siento bien".

Kevin Mejía es medallista panamericano, también ha ganado varios campeonatos internacionales. Desde hace dos años compite en un club alemán en la famosa Bundesliga de esa disciplina.

FRASES

"La verdad que nunca hay apoyo, siempre es el Comité Olímpico el que está ahí apoyándonos y hacen lo que pueden sacándonos a los países para que entrenemos, ya que el gobierno no nos apoya"



"Es triste que no nos apoye el gobierno y después están criticando al deportista que no tiene los resultados, pero ellos no nos apoyan".