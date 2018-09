Philadelphia Eagles abre este jueves la nueva temporada de la NFL

Los campeones, como es una tradición, comienzan abriendo la temporada en la NFL que da inicio este jueves 6 de septiembre.

Los Philadelphia Eagles se enfrentan a los Atlanta Falcons (6:00 PM) e inician su lucha por revalidar un nuevo título.

Otros partidos importantes a jugarse es entre los Green Day Packers ante los Pats de Nueva Inglaterra, acá se enfrentaráan dos de los mejores quaterbacks Aaron Rodgers y Tom Brady.

Otro de los duelos atractivos en este inicio de temporada es el de los Dallas Cowboys y los de New York Giants el domingo.

Los New Orleans el domingo se verá las caras contra el los Minnesota Vikings en donde ahorra QB de los Saints, Kirk Cousins enfrentará a su ex equipo.

También en el calendario que presentó la NFL se destacan los encuentros internacionales en donde se realizaran tres en Londres: Seahawks Vs Raiders, Eagles Vs Jaguars y Titans Vs Chargers.

En México se disputará un juego entre Chiefs y los Rams a realizarse el 19 de noviembre.

CALENDARIO DE JUEGO EN EL ARRANQUE DE TEMPORADA

JUEVES

Philadelphia Eagles vs Atlanta Falcons (6:00 PM - Estadio Lincoln Financial Field)

DOMINGO

Indianaplis Vs Cincinnati Bengals (11:00 AM Estadio Lucas Oil)

Ravens Vs Bills (11:00 AM M&T Bank Stadium)

Saints Vs Buccaneers (11:00 AM Mercedes-Benz Superdome)

Patriots Vs Texans (11:00 AM Gillette Stadium)

Vikings Vs 49ers (11:00 AM U.S. Bank Stadium)

Dolphins Vs Titans (11:00 AM Estadio Sun Life)

Giants Vs Jaguars (11:AM MetLife Stadium )

Browns Steelers (11:00 AM Estadio FistEnergy)

Chargers Vs Chiefs (2:05 PM StubHub Center)

Panthers Vs Comboys (2:25 PM Bank of America Stadium)

Cardinals Vs Redskins (2:25 PM Estadio de la Universidad de Phoenix)

Broncos Vs Seahawks (2:25 PM Sports Authority Field)

Packers Vs Bears (6:20 PM Lambeau Field)





LUNES

Lions Vs Jets (5:10 PM Ford Field )

Raiders Vs Rams (8:20 PM Coliseum )