Nadal se retira lesionado y Del Potro pasa a la final del US Open

El tenista argentino Juan Martín del Potro jugará la final del Abierto de Estados Unidos luego de que el español Rafael Nadal tuviera que abandonar este viernes en semis debido a una lesión en su rodilla derecha.

Del Potro, campeón en 2009 y tercer cabeza de serie, luchará por su segundo título de Grand Slam el domingo frente al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori, que se enfrentan más tarde.

El argentino se había llevado la primera manga en el tie break por 7-6 (7/3) cuando, en la segunda, el español recibió atención médica en el cuarto juego por segunda vez y se vio obligado a abandonar tras perder el segundo set 6-2.

"No es la mejor manera de ganar un partido. Me encanta jugar contra Rafa porque es la mayor batalla de este deporte y no me gusta verle sufrir en la pista como hoy. Estoy triste por él", señaló Del Potro, aún sobre la pista, tras su victoria.

Ahora, Del Potro tendrá la oportunidad de sumar su segundo título de Grand Slam, nueve años después de disputar su primera y única final de un torneo mayor, cuando derrotó al suizo Roger Federer en 2009 en cinco sets.