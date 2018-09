Destacan trabajo de hondureño Brian Flores en los Patriots de la NFL

El nombre de Brian Flores cada vez tiene más eco en la NFL. El entrenador de origen hondureño que es quien toma las decisiones en la defensiva de New England Patriots, está escalando peldaños a pasos gigantes en el deporte más popular de Estados Unidos.

Y es que este domingo, en la primera semana de la temporada 2018-2019, los Patriots debutaron en casa con un triunfo 27-20 sobre los Texans de JJ Watt.

Pero lo que más destacaron los medios y aficionados de los Pats, fue el gran trabajo de la defensiva de Flores. Diversos medios y aficionados del equipo en las redes sociales como Twitter mostraron su complacencia por lo hecho por el entrenador hondureño.

"El día de inauguración 2018 de la defensa de los Patriots fue crucial en la victoria 27-20 sobre los Texans, hizo un estudio simetría con balance combinando la neutralización del peligroso quarterback Deshaun Watson (de Texans) y el receptor DeAndre Hopkins, tres capturas, una intercepción y una recuperacuón de balón suelto combinados. Una agresiva defensiva en la que Watson estuvo presionado en 7 de sus 13 intentos de pase en los primeros dos cuartos, la defensa mostró confianza y es un paso para mantener la calma", escribió en su columna la periodista Tara Sullivan de Boston Globe.

Flores es hijo de inmigrantes hondureños que son nativos de Trujillo habló en exclusiva para DIEZ durante la cobertura del Super Bowl 52 en Minneápolis y desde aquel momento se hablaba mucho de la capacidad de Flores que fue entrevistado incluso para ser entrenador en jefe de los Arizona Cardinals.

El coach hondureño incluso es visualizado como el próximo entrenador en jefe de los Patriots según el artículo publicado por el diario de Massachusets, The Telegram que le tituló "Brian Flores listo para dar el próximo paso como entrenador de los Patriots".

Diversas cuentas de Twitter tanto de aficionados como de páginas oficiales, reconocieron la labor de Flores en una primera semana que comenzaba con muchas dudas para los Patriots después de tantas salidas en el equipo. "El efecto Brian Flores", titulaba una cuenta encargada de dar noticias sobre Tom Brady.

"Los Patriots no fueron una tromba en el ataque, pero le hicieron la vida miserable a Deshaun Watson", publicó el Boston Herald en su columna de calificación a la actuación de la defensiva sobre el trabajo de Flores contra los Texans.

Tony Romo on @NFLonCBS: “I’m impressed by this New England defense. This is different than last year”.



No surprise here. New Defensive Coordinator Brian Flores is a future head coach.