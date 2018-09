Repudiable: Aventurero uruguayo es víctima de robo en Honduras

Repudiable lo que ha sucedido con el ciclista aventurero uruguayo Tabaré Alonso en San Pedro Sula, Honduras. El sudamericano fue víctima de robo en nuestro país.

Resulta que en una de sus tantas paradas antes de llegar su destino final, Alaska, ha sufrido el robo de su bicicleta.

Mediante una carta abierta en la red social de Facebook, Alonso ha dejado ver su tristeza por lo que le sucedió en San Pedro Sula, Costa Norte de Honduras, donde ha pasado la noche.

El aventurero, que salió de su natal Uruguay en su bicicleta, la que llamó "América", y con la que buscará llegar hasta a Alaska, fue robada del estacionamiento de un hotel de la referida ciudad hondureña.

Esta es la modesta bicicleta que le robaron a Tabaré Alonso en San Pedro Sula, Honduras. Eso sí, advierte que no se moverá de San Pedro Sula sin encontrar su medio de transporte.

PARTE DE LO QUE ESCRIBIÓ:



"En San Pedro Sula, Honduras, qué tristeza y qué impotencia siento... Nuestra Bicicleta, con todo mi equipaje.

Un amigo de San Pedro, me decía: Tabaré, quédate en la mejor habitación del Hotel West Bay aquí en la ciudad … yo te la pago.!! -¿estas Seguro? -Sí sí... Entonces pregunto en recepción - ¿donde puedo dejar la bicicleta? y me dicen: - En el estacionamiento..! Pero tuve una corazonada y les pregunto si puedo entrarla al cuarto y me dicen que No. insisto, y me dicen que nunca ha faltado ni se ha perdido nada... - Aquí nunca han robado, puedes dejarla tranquilo... entonces decidí confiar (siempre lo hago) Así que dejo a América en el estacionamiento con mis alforjas (tome solo lo necesario para pasar la noche)…. Ya en la madrugada me despierto preocupado, con un mal presentimiento, y esa idea en mi mente de que había cometido un error... Así que me levanto, y lo primero que hago es ver si la bicicleta esta bien…, y ahí estaba todo, 9:30 am vuelvo a bajar de la habitación y voy al estacionamiento para continuar mi viaje, Y otra vez esa imagen.!! La misma que en Manaos- Brasil, NO ESTABA LA BICICLETA", describe.



Y aclara: "Es una bicicleta normal, sin valor económico, pero es especial… Ella fue la que me trajo hasta Centro América!! Solo nuestra América es quien tiene esa magia para conectar con cada país que recorremos...".

"Pero vamos a encontrarla para poder seguir avanzando hacia nuestro destino Alaska junto a ella.

Pensaba irme mañana de San Pedro SULA . Pero nos quedaremos hasta Recuperarla.!!! COMIENZA LA BÚSQUEDA".

SUS PUBLICACIONES:

Tabaré Alonso ha pasado por varios países antes de llegar a Honduras pero esto no detendrá su vieja hasta su destino final.