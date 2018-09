Hondureños cumplen sueño de correr la Maratón de Berlín, Alemania

Este domingo se desarrolló la Maratón de Berlín 2018, en la capital alemana, donde hubo presencia hondureña, pues los corredores Eduar Raudales de Tegucigalpa y Sergio Guevara de San Pedro Sula, pudieron completar esta dura prueba del atletismo.

Ambos catrachos corrieron por las hermosas calles de Berlín, viviendo una experiencia inolvidable para ellos. "Correr la Maratón de Berlín fue un sueño que hoy he cumplido con la satisfacción de hacer cosas diferentes por el país", expresó Raudales en sus redes sociales tras finalizar el recorrido.

Por su parte, Guevara lo contó de una manera distinta, pues le tocó correr estando con algunos problemas de salud, pero aún así no se dio por vencido.

"Una más, pero fue horrible. El clima, en los primeros 21 kilómetros iba bien, pero el efecto de las medicinas no duraron todas la carrera. Los segundos 21K con congestión, se me tapó la nariz, dolor de cabeza y sentí hasta escalofríos. En una parte pensé hasta en parar, fue horrible correr con gripe por primera vez, pero tenía que cruzar la meta como sea", relató Guevara tras la maratón.

Los dos catrachos colgaron imágenes en sus redes, posando con la medalla que los acredita como participantes en una de las maratones más importantes del mundo.

GANÓ UN KENIANO

El keniano Eliud Kipchoge, campeón olímpico de maratón, volvió a hacer historia, este domingo en Berlín. Con un andar impresionante y en solitario en los últimos 17 kilómetros de carrera pulverizó el récord mundial de los clásicos 42.195 metros.

Kipchoge marcó 2 horas, 1 minuto y 39 segundos para mejorar así el registro que su compatriota Dennis Kimetto (2h02m57s) había logrado cuatro años antes en este mismo circuito, considerado el más rápido del mundo.

"No tengo palabras para describir lo que siento. Fue duro, especialmente cuando me quedé solo... Pero me sentía preparado", expresó Kipchoge, luego de vencer en la 45a. edición del Maratón de Berlin, que reunió a casi 45 mil corredores de 133 países.