3 Desayunos prácticos y saludables

El día a día nos consume, nuestra vida cada vez se vuelve más ocupada, con eso necesitamos que todo sea practico, y hasta se pone de moda este estilo de vida en el cual otras personas hacen el trabajo que nosotros deberíamos hacer como cocinar nuestra comida, los restaurantes de comida rápida y los cafés se han vuelto millonarios vendiendo desayunos, cada vez se inventan más opciones para que solo pases a recoger tu desayuno.

Sabías que el desayuno es el alimento más importante del día ya que es el alimento que te dará la energía necesaria para que tu cuerpo realice todas las actividades que debas realizar, Pero vamos a reflexionar un poco, porque preferimos hacer fila en los restaurantes por un desayuno que lo preparo una persona desconocida a la que probablemente no le interese tu salud, aparte que no sabemos que ingredientes utilizaron y tampoco la procedencia de los alimentos, lo cual seguro no es bueno para tu salud, pero bien, ahora quiero mostrarles cómo podemos cambiar un desayuno de comida rápida a un desayuno, rico, saludable y fácil de hacer, te presento tres recetas a continuación.

Bowl de Yogurt con frutas

Si deseas un desayuno liviano pero rico y saludable, esta es una buena opción, y no te llevara mucho tiempo prepararlo, necesitas:

• 3 Cucharadas de Yogurt griego

• 1 taza de fresas

• 1 kiwi en trocitos

• 1 banano

Puedes utilizar la fruta de temporada o la fruta que tu prefieras

• 2 Cucharas de Granola

Un tip, para facilitar tu salida por las mañanas puedes dejar las frutas partidas desde la noche anterior, solo asegúrate de dejarlas bajo refrigeración.

Panqueques de Banano

Estos panqueques estarán listos en 10 minutos y es la opción indicada para recuperar las energías después de un entrenamiento o cualquier rutina de ejercicios, necesitaras:

• 2 tazas de harina de trigo

• 2 Bananos maduros

• 1 Cucharadita de esencia de vainilla

• 2 tazas de leche deslactosada

Solo debes mezclar todos los ingredientes en la licuadora, cuando esté lista la mezcla, los viertes en una fridera mediana hasta que se doren, cuando estén listos puedes agregar miel de abeja pura y la fruta de tu preferencia.

Otro tip, puedes preparar la mezcla la noche anterior para que en la mañana solo los pongas en la fridera y se te haga más fácil salir de casa.

Desayuno de campeones

Lo nombro de esta manera porque es el típico desayuno de los atletas y deportistas, por su contenido calórico y proteínico, si eres una persona que está teniendo bastante actividad física, seguro este desayuno te ayudara en el proceso, necesitas:

• 2 rodajas de pan integral tostado

• ½ aguacate machacado

• 1 huevo y 2 claras picados.

Tan fácil de hacer como de disfrutar comiendo, aparte ayudara al crecimiento de tus músculos ya que el aguacate contiene las grasas que tu cuerpo necesita y el huevo alimentara tus músculos.

¿Ves lo fácil que resulta preparar tus propios alimentos?, es importante que sepas que nadie cuidara tu alimentación y por ende tu salud como tú, dedícale tiempo a preparar tus alimentos y los de tu familia, no dejes en manos de otros lo que es más importante, tu salud.