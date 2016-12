Need for Speed llega a tu celular

Electronic Arts ha anunciado que su juego para móviles Need For Speed: No Limits estará pronto disponible para realidad virtual en la plataforma Daydream de Google. Es el último lanzamiento para este dispositivo y aunque no tiene fecha concreta llegará a finales de año.

El juego funciona con el casco para Google Pixel y Pixel XL, ofreciendo una experiencia de conducción más vertiginosa. Será un lanzamiento de precio completo, por lo que todo el contenido se desbloquea jugando -sin microtransacciones-.

Qué nos encontraremos cuando juguemos a Need for Speed No Limits? El juego nos ofrece más de 30 coches que pueden correr en 38 circuitos diferentes. Los vehículos no se pueden modificar, es una de esas facetas que no tendremos en este título. Las carreras son un poco cortas, pero probablemente eso es debido a que sus desarrolladores quieren fomentar el jugar en cortos viajes en el transporte público o avanzar poco a poco. El acabado es bueno, con diversidad de ambientes y espacios. De esta manera le costará al jugador tener la percepción de que sabe de memoria todos los circuitos.

Hay disponibles más de una manera de controlar nuestro vehículo pero lo que más nos ha sorprendido, de forma muy negativa, es utilizar una función tap scrool para girar. Y para acabar de rematar el feedback que recibe el usuario en cuanto a ver venir una curva es lento. Las líneas de tierra deberían de ser más llamativas y avisar de que se acerca una curva. Destacando sobre todo los apartados de sonido y calidad gráfica. Si buscas correr entre ciudades y esquivar otros automóviles este es tu juego, y podrás desarrollar tu afición entre multitud de circuitos y nuevos vehículos coleccionables.