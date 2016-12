Los videojuegos los más amenazados en el 2017

Este 2016 ha resultado ser otro año devastador para las brechas de ciberseguridad, tanto en pequeñas y grandes empresas como a nivel usuario. Los ataques a las cuentas de Yahoo, Twitter y el bitcoin han demostrado una vez más que nadie es inmune a los hackers y que son cada vez más sofisticados.

Los virus siguen reinventándose y aumentando y se dirigen a los datos de más valor: números de la seguridad social, tarjetas de crédito, datos de salud, correos electrónicos y contraseñas. De cara a 2017, los expertos del foro ESET de seguridad informática adelantan cuáles serán las amenazas a tener en cuenta.

Los ataques informáticos se centrarán el próximo año en las aplicaciones móviles, los videojuegos, el internet de las cosas, los gadgets de la salud y las infraestructuras críticas, como la administración pública, el sistema financiero y la industria nuclear.

Las 'apps' maliciosas

Las aplicaciones para móviles guardan datos personales muy valiosos para los hackers: desde las preferencias y la localización de los usuarios hasta los datos bancarios en aquellas que permiten compras. A lo largo del próximo año, los cibercriminales se centrarán en explotar las debilidades de las apps y desarrollar versiones con virus. Muchos aprovechan la urgencia que muchos usuarios tienen por descargar las aplicaciones —como sucedió con Pokemon Go— para camuflar versiones falsas que infectan el teléfono.

Los riesgos de la vida 'gamer'

El negocio de los videojuegos en línea continúa creciendo y los ciberataques con él. A lo largo de los últimos años se han sucedido múltiples ataques que han tenido como víctimas a los usuarios de PlayStation y Xbox, dos de las plataformas más extendidas en el mundo de los videojuegos.

Uno de los motivos por los que la amenaza de los virus sobrevuela a los gamers es que los usuarios aún no hacen lo suficiente para protegerse. Según Camilo Gutiérrez, investigador de ESET en Latinoamérica, el 53% no usa ningún tipo de antivirus y, de los que sí lo hacen, el 36% lo desactiva cuando juega para que no afecte al rendimiento del equipo. En febrero del año pasado, la compañía Big Fish Games sufrió uno de los ataques más recientes: los hackers instalaron un virus en la página de facturación y pago e interceptaron así los datos bancarios de los usuarios.

El 2017 viene con muchos problemas, por lo que es necesario protegerse lo mejor posible para no sufrir ataques.