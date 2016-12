Pokemón GO se actualiza y ya ofrece los nuevos Pokemón de Plata y Oro

Niantic Labs ha anunciado que la gran actualización de Pokémon GO ya está disponible, Con una variedad de mejoras incluyendo los esperados Pokémon de Oro y Plata. La segunda generación de Pokémon llega así de forma oficial a Pokémon GO, tal y como se había anunciado en su momento. Criaturas como Togepi y Pichu, así como algún que otro Pokémon seleccionado de Plata y Oro que no ha sido desvelado, serán los primeros en aparecer a través de la aparición de distintos Huevos -que se pueden obtener en las PokéParadas-.

Estos siete Pokémon pueden conseguirse de huevos: Pichu, Togepi, Cleffa, Igglybuff, Magby, Elekid y Smoochum.

"A las puertas del 2017, nos sentimos realmente agradecidos por el apoyo recibido y la acogida que la comunidad ha demostrado hacia Pokémon GO, y nos complace introducir nuevos Pokémon", ha comentado Kei Kawai, director de productos de Niantic, Inc.

"También estamos ilusionados de celebrar las fiestas con nuestra comunidad introduciendo un Pikachu que lleva un gorro festivo, lo cual proporcionará a los Entrenadores la oportunidad de salir afuera y explorar sus barrios aprovechando la ocasión de sus reuniones con familiares y amigos durante la temporada festiva".

LOS POKÉMONS MÁS PODEROSOS DE POKÉMON GO

De esta forma, Niantic aclara que los nuevos Pokémon se irán añadiendo progresivamente, sobre todo en los próximos meses, y que no será la única novedad que se incorporará al juego. Un Pikachu de edición especial y limitada con gorro de Navidad aparecerá de forma aleatoria en la app, permitiéndonos celebrar las fiestas desde hoy hasta el 29 de diciembre, fecha límite en el que podemos capturar a este raro espécimen.