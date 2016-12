Huawei saca celular que se carga en 20 minutos

Pantalla de 5 pulgadas a 2,560x1,440, Cámara doble de 12 megapíxeles, Cámara frontal de 8 megapíxeles, Software "Magic Live" basado en Android 6.0, Procesador Kirin de 2,3GHz de ocho núcleos, Batería de 2900 mili amperios con carga rápida, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno.



Lo más llamativo de la lista es la pequeña batería, que se puede cargar hasta un 70% en solo 20 minutos. Respecto al diseño, es curvo para todos lados, no solo los laterales, también la frente y mentón. Se repite lo mismo en el posterior, que de acuerdo a la compañía es lo más cómodo que existe en el mercado.



Pero qué es lo que hace realmente diferente es la inteligencia artificial aplicada en su sistema operativo, ya que es capaz de reconocer quién lo está tomando en todo momento. A modo de seguridad sus sensores infrarrojos no solo escanean tu rostro, también tus manos y las notificaciones solo aparecerán cuando sienta que su dueño lo tiene.



La localización está prendida en todo momento para darte información sobre los lugares donde estás. Si reconoce que está en un ambiente con poca luz, te ofrece inmediatamente, y en grande, la opción de prender el flash para usarlo como linterna.



También toma páginas del libro de Google Now on Tap, haciendo básicamente lo mismo, pero de forma propietario por Huawei y bajo otro nombre: "Deep Think".

Sin duda una apuesta rara e interesante. De momento solo se sabe que estará disponible en China.