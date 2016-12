WhatsApp cambiará cómo se bajan los vídeos para ahorrar tiempo y datos

Tomemos en cuenta que los datos son algo muy valioso en tu Smartphone. Teniendo esto en cuenta, algunos servicios como WhatsApp no descargan los vídeos automáticamente si no se está conectado a una red WiFi. Un cambio en la versión beta apunta a que eso podría dejar de suceder muy pronto.



El cambio, recogido por WABetaInfo, especifica que los vídeos comiencen a descargarse según se reproducen. La mecánica es conocida, porque es la que utilizan servicios como YouTube o Vimeo: en el momento en el que le das a Play, el vídeo comienza a descargarse y continúa haciéndolo mientras tú lo ves.

WHATSAPP PERMITIRÁ BORRAR LOS MENSAJES ENVIADOS



La principal ventaja es que es instantáneo, no tienes que bajar primero el vídeo (y consumir una cantidad importante de datos en el proceso) para verlo entero. La segunda es que, como consecuencia, se ahorran datos. Si al final no quieres verlo o entero o, pasados unos segundos, descubres que no te interesa, dejas de reproducirlo y el resto no se descargará, respetando tu cuenta de datos.

Esto forma parte de una serie de cambios que Whatsapp ha venido introduciendo en su aplicación para mejorar las vivencias de sus usuarios y que no se cambien para otra aplicación de mensajería.