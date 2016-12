FIFA 17 duplica sus eventos festivos con desafíos diarios y Football Freeze

FIFA 17 de Electronic Arts no necesita excusas ni alicientes para incentivar que sus usuarios se echen unas partidas entre semana, pero eso no quiere decir que no se premie a los jugadores más dedicados. Desde hoy 'FIFA 17' duplica los eventos temáticos en consolas, computadoras y móviles.



FUTmas ha regresado un año más llevando toda serie de contenidos al modo Ultimate Team, dicho esto, desde el pasado día 16 y hasta el 28 de diciembre no habrá requisitos de plantilla que cumplir para los torneos diarios o la clasificación para la Jornada de Fin de Semana.

Hasta el 25 de diciembre habrá desafíos de creación de plantilla diarios cuya temática estará basada en los dorsales de los jugadores cuyo número corresponda al día del Desafío. Además, del 25 al 27 de este mes habrá Packs misteriosos estarán disponibles como una recompensa de estos desafíos.



Por otro lado, acaba de comenzar el Football Freeze Program para la versión móvil de FIFA, lo que significa que podremos hacernos con bonificaciones diarias, eventos, ediciones exclusivas de cartas de jugadores seleccionados y premios muy especiales a lo largo de estas dos semanas, incluyendo tres espectaculares y valiosísimas cartas de James Rodríguez, Marco Reus y Eden Hazard.



Tras cuatro meses desde su lanzamiento las ventas de 'FIFA 17' continua por lo más alto de los rankings de ventas, a pesar de la intensa tanda de lanzamientos de esta segunda mitad de año. Lo que está claro es que tanto es que ya sea en escritorios, consolas o dispositivos móviles, las Super estrellas del balompié no tendrán descanso estas fiestas decembrinas.