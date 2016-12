Nintendo Switch revela algunas nuevas especificaciones

Algunos documentos procedentes de la Comisión Federal de Comunicaciones el organismo estadounidense que se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes relacionadas con la electrónica, estarían revelando nuevos detalles técnicos de Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, confirmando algunas de las últimas filtraciones.

Los documentos no dejarían lugar a dudas. Además de confirmar el consumo de la consola híbrida de la empresa nipona, desvelarían el tipo de antena Wifi que incorporaría, que sería de 5Ghz -siguiendo el estándar 802.11ac MIMO Wi-Fi-, lo cual garantizaría la mejor cobertura y estabilidad en redes inalámbricas.



Switch también ofrecería Bluetooth 4.0 o superior -quizás para accesorios o mandos- y no contaría, según estos datos, con ningún tipo de conexión 3G o 4G LTE, pues no aparece bajo las habituales regulaciones de mercado para este tipo de dispositivos. Por último, la FCC confirmaría que la máquina no ofrecería posibilidad de recambios de batería, estando completamente integrada en el cuerpo de la consola, como ocurre en muchos dispositivos actuales. Ayer, a raíz de un AMA en reddit, se confirmaron más datos.



Nintendo Switch tiene su lanzamiento previsto para marzo de 2017 y todos sus detalles serán desvelados el próximo 13 enero. Se trata de una consola híbrida que podremos utilizar tanto como plataforma portátil como de sobremesa. Esto es todo lo que sabemos sobre Nintendo Switch.